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6私校停辦多年今遭解散董事會 校產確定只能充公

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天召開第9次私校退場審議會，將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會。圖為退審會發言人、國教署長彭富源（左）；技職司副司長柯今尉（右）。記者趙宥寧／攝影
教育部今天召開第9次私校退場審議會，將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會。圖為退審會發言人、國教署長彭富源（左）；技職司副司長柯今尉（右）。記者趙宥寧／攝影

教育部今天召開第9次私校退場審議會，將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會。名單包含花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專，依退場條例規定，學校校產未來將只能捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬於學校所在地的地方政府。

實際上，上列六校在退場條例上路前，就已陸續被教育部依照私校法循程序解散董事會，其中國光商工、大同高商、益新工商皆曾提出改辦計畫，均遭教育部駁回，高美醫專、華濟永安高中、志成商工則無申請任何改辦計畫。

退審會指定發言人、國教署長彭富源今天說，在三年停辦期限屆滿前，國光商工曾提出改辦文化藝術基金會、大同高商要改辦社會福利慈善事業基金會，卻因校產規模大於該校改辦後的規模，改辦效益不相稱，因此駁回；益新工商原有意改辦社會福利，但該校最後一次財務決算是民國80幾年，與現在的財務無法連結，因此不予同意。

盡管教育部已經依照行政命令，並循程序解散上列私校的董事會，至今卻未有任何一間學校完成解散董事會程序，且上列六所學校，目前正循行政救濟管道，向行政院提請訴願，其中五校案件仍在審理中，唯獨大同高商日前自行撤案。彭富源說，上列六校均在退場條例施行前已停辦超過三年，今天提報退場審議會，是變更命令解散董事會的法源依據。

至於目前仍在進行的訴願案，彭富源說，今日處理是依退場條例來認定，之前走的訴願是針對6月8日教育部依私校法解散董事會的處置，將由行政院訴願會作決定。

彭富源說，退審會命令解散法人後，將依退場條例第21條規定，回頭循私校法解散程序，要與法院申報清算人，並處理負債債權等，剩餘的學校財產就是歸公。至於何時完成？由於各校資產跟負債不一，教育部將督促各法人儘速完成。

彭富源也說，今日也審議一所私立高職是否要被列為專輔學校，該校因財務惡化遭提報至退審會審議，但該校今日有出具董事會的實際捐資，也有看到入帳證明，考量該校有具體辦學措施，經在場委員投票，未將其列為專輔學校，教育部將持續監督。

私校

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