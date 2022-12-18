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6私校停辦多年未退場 教部首依新法「再次」解散董事會

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天召開第九次私校退場審議會，除了審議專輔學校名單，也將已停辦多年、但仍未完成校產清算的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專的董事會，圖為私立志成商工、停辦逾10年。本報資料照片
教育部今天召開第九次私校退場審議會，除了審議專輔學校名單，也將已停辦多年、但仍未完成校產清算的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專的董事會，圖為私立志成商工、停辦逾10年。本報資料照片

教育部今天召開第九次私校退場審議會，除了審議專輔學校名單，也將已停辦多年、但仍未完成校產清算的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專的董事會，後續將依退場條例辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部2019年修正發布高中以下學校設立變更停辦辦法，要求法令修正前已停辦的私校，須在三年內恢復辦理、新設私校，或變更為其他教育、文化或社會福利事業財團法人。而在此期限前的停辦私校，包含停辦超過20年的屏東志成商工，以及被視為「廢棄景點」的雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中，還有目前將校地承租給波斯頓國際教育機構的國光商工等校。

另外，高美醫專也因停辦滿三年未轉型，去年8月遭教育部按私校法規定，預計將該校價值約4億元的不動產，將移交給高雄市政府。

本報今年3月獨家報導，教育部修法至今三年來，不只國光商工爭取改辦文化藝術基金會，先前也曾有學校提出轉型計畫，想改辦長照機構，卻都被打回票。而在今年3月中旬的私校諮詢會後，教育部長潘文忠也於今年3月10日受訪證實，部分學校曾提出轉型改辦計畫，卻因「非常低密度的應用」，缺乏公益性、可行性而被駁回，主管機關將依後續法令進行財產清算的程序。

儘管教育部已經依照行政命令，並循程序解散上列私校的董事會，至今卻未有任何一間學校完成解散董事會程序，且上列六所學校，目前正循行政救濟管道，向行政院提請訴願，其中五校案件仍在審理中，唯獨大同高商日前自行撤案。教育部今天依照私校退場條例，將這六校提報至私校退場審議會，並於會中經委員投票同意，形同是「再次」解散董事會。

教育部稍早也在退審會後發布新聞稿，國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專等6法人，經出席委員二分之一以上同意，符合退場條例第21條第4項「本條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情事。

教育部表示，將依本條例第21條第1項規定令6法人解散，並依本條例第21條第2項至第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部 屏東

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