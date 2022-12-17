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責任無限公司？7成4民眾認為老師應額外付出

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會調查，民眾寄望老師「多做多得」，七成八民眾認為，只要是有助於學生發展，即便要額外付出，老師也應該去做。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會調查，民眾寄望老師「多做多得」，七成八民眾認為，只要是有助於學生發展，即便要額外付出，老師也應該去做。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天舉行2022教師的社會聲望民意調查公布記者會，學校教師社會聲望居於中上地位，高達六成五的受訪者表示會鼓勵子女選擇中小學教師工作，約七成四受訪者肯定中小學教師素質，但民眾也寄望老師「多做多得」，七成八民眾認為，只要是有助於學生發展，即便要額外付出，老師也應該去做。

黃昆輝教授教育基金會辦理2022教師的社會聲望民意調查，問卷列舉40種職業，請社會評定各職業聲望，根據調查內容，大學校長、教授在40種職業中分別列居第三、第四名，僅次於醫師和法官；高中與國中小校長，分別排名第九與第11，均位於第一聲望層級。

調查也顯示，高中教師排序第19、國中教師第21、國小教師第23，屬於第二聲望層級，社會聲望亦達中高。整體而言，教育工作者聲望頗得社會好評。

民調小組召集人郭生玉表示，調查將職業分為四個層級，老師都在第二層級。社會聲望越高，老師工作也越具有吸引力，也吸引更多優質人才投入，有助於社會發展。民眾對中小學老師素質也頗有好評，約73.7%民眾滿意中小學老師素質，其中又以15至22歲年輕民眾滿意度最高，高達85.3%；雖然滿意但民眾也要老師「好上加好」，73%民眾認為中小學老師應提高至碩士學歷，也有高達77.8%民眾認為只要是有助於學生發展，即便要額外付出，老師們都應該去做。

郭生玉指出，有鑒於教師聲望高，高達65.4%的民眾會鼓勵子女擔任中小學教師工作，其中又以15至22歲的年輕民眾高達80.7%為最高。調查也發現，隨社會轉變民眾對老師的期待，也從過去的管教式教育轉變為啟發式教育，高達73.9%民眾希望子女遇到「鼓勵探索，適性發展」的老師；60.2%則希望教師能「引導學生面對、解決問題」。

董事長黃昆輝指出，社會期待老師既要是經師也要是人師，代表除了教育專業外，還要具備高度熱忱和奉獻精神，多數民眾期盼老師額外付出、宛如責任無限公司。社會對於教師的期待很高，但也有超過六成民眾認為應提高教師薪資和福利，獲得應有的報酬。

2022教師的社會聲望民意調查了解15歲以上民眾對教師社會聲望的評比，有效樣本5568人。

小學 薪資

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