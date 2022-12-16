台灣青少兒美感素養與上網趨勢調查 政大提「善用MEDIA 創意信達雅」訴求

疫情衝擊生活，青少兒學生高密度上網，是否透過數位平台接觸各式美感經驗？政大數位傳播文化行動實驗室黃葳威教授調查發現，數位科技成為日常，青少兒學生對於生活與環境的美感覺呈現，已有相當覺察力；可惜青少兒在網路空間的美感呈現面感知有限，仍待加強

政大與白絲帶關懷協會16日發表「2022台灣青少兒美感素養與上網趨勢調查報告」，根據全台22縣市103所大學、高國中小學在學學生分層抽樣調查，分析8365份有效問卷得知，台灣青少兒學生的美感素養可分為美感呈現與再現反思兩層面。受訪在學學生的美感素養整理平均值為3.77分。美感呈現得分（M=3.94）高於再現反思層面（M=3.59）。

她解釋，青少兒對於藝文展演作品的覺察或鑑賞，以及不同文化創作的辨識，表現較佳。這反映台灣近年多元族群文化教育、藝文教育已逐漸發揮影響力；疫情期間實體的藝文活動暫停，影響受訪者實際接觸的機會，然而，青少兒學生透過網路搜尋相關藝文資訊的行為也相當有限。

黃葳威指出，疫情間凸顯數位學習與視訊會議價值，調查小五至大四受訪在學學生結果顯示，在學學生每週使用手機時間達37.56小時，上網時間有38.56小時，看電視時間有12.08小時，運動時間僅9.66小時。

新冠疫情消長，網路儼然扮演現代人接觸世界的重要窗口。報告提出「跨越元宇宙的媒體識讀」MEDIA建議如下：

1.活出美感 M（Mingle）：結合作息，活出美感日常。2.美感教育 E（Education）：提升品味，落實美感教育。3.數位品味 D（Digital）:善用科技，提升數位品味。4.洞察思維 I（Insight）: 慧眼洞察，發掘設計思維。5.創意行動 A（Action）：尊重智財，展開創意行動。

政大副校長詹志禹教授表示，政大近年鼓勵師生進入臺灣偏鄉離島，推廣高國中小及學齡前美感素養與科技知能，希望台灣年輕一代可以運用生活素材，發揮創意與設計思考，面對全球化的發展態勢。

中嘉集團桃園系統許巧妮總經理，強調企業社會責任的意義，同時頒發2022元宇宙迷因梗圖媒體識讀比賽社會組、學生組優選得主，社會組前三名有：丁于庭、林建豪、林純如；學生組前三名為：李宥萱、陳又嘉、陳佳蔚；並分別有五位佳作得主：廖敏妙、林谷芸、劉玟德、秦純樂、鄭庭。

白絲帶關懷協會與政大今年推出《天菜》網安微電影與手繪本，關注兒少年使用可紀平台的數位性剝削風險，微電影將推廣至各級學校，相關訊息可查詢協會官網http://www.cyberangel.org.tw。如果遇到兒少網安問題，也可撥關懷專線02-8931-1785(幫救沉迷‧e起幫我)。