不甩教育部規定？ 青民協：部分學校仍未開放外穿禦寒衣物

明天寒流南下，北台灣至西半部低溫預計將跌至10度以下。學生團體台灣青年民主協會今天指出，根據近千名學生回報，部分學校仍未開放外穿禦寒衣物，或僅限於寒流來襲才能穿禦寒衣物保暖、圍巾帽子等則不能外露。青民協呼籲教育部再發函提醒，要求學校遵守相關規定，學生不應連穿暖都是奢侈。

青民協近日開放學生填表單，回報學校未開放穿禦寒衣物，以及對帽T、圍巾、毛帽等限制，短短一天就有近1千名學生回報學校狀況。

青民協指出，有學校要求學生必須先穿校服外套，才能將禦寒衣物外穿，但多數學生無法理解，已經穿校服在內，為什麼一定要穿很薄的校服外套，才可以再穿自己的外套，學生上課像「包肉粽」相當不舒服。

青民協也點名，如桃園新興高中發出公告，稱周六以及周日、下周一寒流才能穿自己的保暖外套，限制達到寒流才能穿禦寒衣物已明確違法。教育部年初就發函重申，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定。因此，學校不可限制發布低溫特報、寒流，才能將便服外套外穿。

青民協也指出，台中嶺東高中學務處宣導禁外穿禦寒衣物，圍巾、帽子要塞到校服內；新竹曙光女中學生則反映，「主任、教官會隨機抓帽踢帽子外露的學生，強行幫把帽子塞進去」，讓學生覺得相當沒必要。

青民協說，雖然法規已經修正多年，但各校落實情況仍有差別，入冬第一波寒流即將到來，教育部應立即再發函，要求各級學校遵守相關規定，地方主管機關督導落實，別讓學生連穿暖都是奢侈。至於許多學校轉彎規定，必須先穿校服外套才能穿便服外套在外，規定教育部是否允許，也應該清楚向學校說明。