揮別紅土跑道 斥資1050萬嘉縣大林國中PU跑道今啟用

嘉義縣大林國中的紅土操場，經嘉義縣政府協助向教育部體育署爭取經費1050萬，新建PU跑道整建，今天在學校77周年校慶活動上正式啟用，揮別往日塵土飛揚、長滿雜草及跑道不平整等問題，讓學生使用上更安全。

教育處指出，除新建PU跑道，包括排水設施、跑道周邊植樹相鄰處也施作截根牆、增加植物綠覆率等，工程施作改善跑道品質更兼顧校園環境永續發展。

大林國中今天舉行77周年校慶，校慶典禮安排跑道落成啟用，由縣長翁章梁、教育處副處長顏廷育、家長會長劉光藝等多名校友出席剪綵，與學生同慶操場PU跑道完工啟用。

校長簡淑玲表示，因為有縣府的大力支持與協助，讓學校有全新的跑道，嘉惠全校師生，提供學生安全無虞的運動場地，同時感謝立委陳明文、縣議員、民代及地方人士爭取整建。

為感謝長期捐贈校方經費的單位與企業，縣長翁章梁親自頒發「捐資興學」感謝狀，分別感謝捐助經費50萬元的世紀鋼鐵結構公司董事長校友賴文祥、從今年起每年挹注24萬，提供學校樂旗及相關藝文活動的大埔美園區佐登妮絲城堡，由公關總監廖奕凱接受表揚。

以及校友林坤河以母親林幼英名義，已持續41年，每年提供獎助學金18萬給校方；昇恆昌董事長江松樺以母親江許笋基金會的名義，每年資助15萬用於學校藝文活動經費，由校長簡淑玲及主任黃雅靖代為領受。