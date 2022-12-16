班班吃石斑 許輔：目前僅剩金門馬祖2縣市未吃到
因為石斑魚供應不及，缺乏規格魚，以及加工量能不足，原本計畫本學期每個月吃一次、一共吃四次的「班班吃石斑」政策跳票，現在僅能至少每個縣市都吃到一次，且下學期不排除要變成「班班好食材」；行政院食安辦公室主任許輔今天表示，現在僅剩金門與馬祖的學校，學生還未吃到石斑魚。
農委會農糧署今天舉行「章Q好食 偏鄉午餐零距離」推動偏鄉學校採用國產可溯源食材年度成果發表會。
班班吃石斑政策執行進度不一，有的學校吃兩次要吃第三次，而有的學校一次都未吃到；農委會12月初召開「石斑魚產銷執行情形」說明記者會，當時金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣以及彰化等九縣市，學校午餐尚未吃到石斑魚；彰化市因為無墊付預算經費，而其他八縣市，則是因為供應廠商調配貨源不及，農委會漁業署協調調度，未吃到的縣市優先供應。
許輔今天參加活動時表示，根據最新的數據，除了金門、馬祖兩個離島還在訂船期外，其他的7個縣市都吃到了（兩周前還有9縣市沒吃到），昨天，台東112個學校也開始供應石斑魚，會盡量朝這目標努力，主要是石斑的供應不及，仍全力努力中。
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