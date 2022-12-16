嘉義縣偏鄉教育合作啟動 11所高國中小簽約參與STEAM聯盟

遠哲科學教育基金會昨天在高雄醫學大學，辦理STEAM偏鄉教育學校合作聯盟啟動儀式，全台灣共8個縣市參加，嘉義縣其中之一，縣內國中小參與踴躍，嘉義縣有11所學校簽約，未來將成為合作聯盟學校，提升縣內科學教育成效。

目前108課綱的科學素養課程，包含跨領域研究，而STEAM教育正是由科學 (Science)、科技(Technology)、工程Engineering)、藝術(Art)、數學 (Mathematics)等核心能力組成的跨學科教育，藉由合作聯盟，讓縣內學校在未來教學上整合學生的實作經驗，將知識運用到生活中，讓生活與學習沒有距離。

嘉縣幅員遼闊，高國中小多達百餘所，代表嘉縣簽約合作聯盟學校有永慶高中、竹崎高中、朴子國中、東石國中、忠和國中、大埔國中小、豐山國中小、三和國小、義仁國小、柳林國小、新埤國小共11所學校。

藉由11所學校做為合作聯盟前導基地學校，引入高雄醫學大學科學暨醫學志工，有效利用課餘時間幫助縣內偏鄉學生提升學科知識與能力，並在寒暑假前往於基地學校參與STEAM科學暨醫學探究營隊，提升學生具備STEAM素養及醫學照護、公共衛生、生物醫學等跨領域能力。