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嘉義縣偏鄉教育合作啟動 11所高國中小簽約參與STEAM聯盟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉教育合作啟動，11所高國中小簽約參與STEAM聯盟。圖／嘉縣府提供
嘉義縣偏鄉教育合作啟動，11所高國中小簽約參與STEAM聯盟。圖／嘉縣府提供

遠哲科學教育基金會昨天在高雄醫學大學，辦理STEAM偏鄉教育學校合作聯盟啟動儀式，全台灣共8個縣市參加，嘉義縣其中之一，縣內國中小參與踴躍，嘉義縣有11所學校簽約，未來將成為合作聯盟學校，提升縣內科學教育成效。

目前108課綱的科學素養課程，包含跨領域研究，而STEAM教育正是由科學 (Science)、科技(Technology)、工程Engineering)、藝術(Art)、數學 (Mathematics)等核心能力組成的跨學科教育，藉由合作聯盟，讓縣內學校在未來教學上整合學生的實作經驗，將知識運用到生活中，讓生活與學習沒有距離。

嘉縣幅員遼闊，高國中小多達百餘所，代表嘉縣簽約合作聯盟學校有永慶高中、竹崎高中、朴子國中、東石國中、忠和國中、大埔國中小、豐山國中小、三和國小、義仁國小、柳林國小、新埤國小共11所學校。

藉由11所學校做為合作聯盟前導基地學校，引入高雄醫學大學科學暨醫學志工，有效利用課餘時間幫助縣內偏鄉學生提升學科知識與能力，並在寒暑假前往於基地學校參與STEAM科學暨醫學探究營隊，提升學生具備STEAM素養及醫學照護、公共衛生、生物醫學等跨領域能力。

縣府教育處秘書陳文玲表示，盼前導基地學校能以「大手牽小手」方式引導更多學校加入STEAM科學的課程架構，融入科學活動與課程推動，培養更多學生自主思考與人團隊合作的能力。

嘉義縣偏鄉教育合作啟動，11所高國中小簽約參與STEAM聯盟。圖／嘉縣府提供
嘉義縣偏鄉教育合作啟動，11所高國中小簽約參與STEAM聯盟。圖／嘉縣府提供

偏鄉教育 嘉義 升學

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