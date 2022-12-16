今年教育界它最雷 「台大國發所」獲教師工會頒金驢獎

全國教師工會總聯合會今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，今年下半年新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦碩士論文接連遭踢爆抄襲，年度最雷金驢獎之一頒發給「台大國發所」。教師團體呼籲，政治人物抄襲事件國發所責無旁貸，要求國發所師生應嚴守份際、重拾高等教育威信。

林智堅、鄭文燦的台大國發所碩士論文接連遭踢爆抄襲，並於台大啟動調查後決議撤銷學位，兩人指導教授為國安局長陳明通，外界更揭露陳明通桃李滿天下、指導逾170本碩論，其中不乏數名綠營政治人物，引發學官互惠疑慮。

全教總今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並頒發年度最雷金驢獎予台大國發所。全教總理事長侯俊良表示，今年政治人物論文抄襲案對學術尊嚴形同踐踏、影響高等教育發展，學位論文發生抄襲事件國發所責無旁貸，數名學生均來自政治界高層，指導教授陳明通也要負責。

侯俊良指出，國發所監督把關失職，帶給台灣高教惡劣影響，今年金驢獎對此頒發給台大國發所，也要求國發所應更嚴格要求師生遵守份際、重拾高等教育威信。

此外，今年金驢獎亦頒發給「2030雙語政策」，侯俊良指出，雙語政策傾國家之力在推動，舉國花費大量心力，但若政策照此推動，恐會導致老師、學生、家長多方混亂，學生學習更可能出現英語、學科都學不好的「雙貧乏」困境。英語學習固然重要，但英語應該作為一門學科，而非當做學生的學習工具，呼籲政策應修正調整。