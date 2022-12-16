快訊

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

到輔大放「詐彈」辯稱送聖誕禮物 嫌犯竟是北市前議員

今年教育界它最雷 「台大國發所」獲教師工會頒金驢獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，由深陷政治風暴的台大國發所獲得。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會今依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，由深陷政治風暴的台大國發所獲得。記者許維寧／攝影

全國教師工會總聯合會今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，今年下半年新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦碩士論文接連遭踢爆抄襲，年度最雷金驢獎之一頒發給「台大國發所」。教師團體呼籲，政治人物抄襲事件國發所責無旁貸，要求國發所師生應嚴守份際、重拾高等教育威信。

林智堅、鄭文燦的台大國發所碩士論文接連遭踢爆抄襲，並於台大啟動調查後決議撤銷學位，兩人指導教授為國安局長陳明通，外界更揭露陳明通桃李滿天下、指導逾170本碩論，其中不乏數名綠營政治人物，引發學官互惠疑慮。

全教總今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並頒發年度最雷金驢獎予台大國發所。全教總理事長侯俊良表示，今年政治人物論文抄襲案對學術尊嚴形同踐踏、影響高等教育發展，學位論文發生抄襲事件國發所責無旁貸，數名學生均來自政治界高層，指導教授陳明通也要負責。

侯俊良指出，國發所監督把關失職，帶給台灣高教惡劣影響，今年金驢獎對此頒發給台大國發所，也要求國發所應更嚴格要求師生遵守份際、重拾高等教育威信。

此外，今年金驢獎亦頒發給「2030雙語政策」，侯俊良指出，雙語政策傾國家之力在推動，舉國花費大量心力，但若政策照此推動，恐會導致老師、學生、家長多方混亂，學生學習更可能出現英語、學科都學不好的「雙貧乏」困境。英語學習固然重要，但英語應該作為一門學科，而非當做學生的學習工具，呼籲政策應修正調整。

論文抄襲 台大 陳明通

延伸閱讀

王鴻薇今提上任四大目標 首要目標蘇貞昌陳明通下台

把台大國發所當「論文生產工廠」？王世堅籲陳明通：知所進退

指陳明通把台大國發所當「論文生產工廠」 鄭麗文籲下台

新黨控陳明通論文後帶走義工「違法調查」 新北檢：早就在蒐證

相關新聞

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

嘉義縣偏鄉教育合作啟動 11所高國中小簽約參與STEAM聯盟

遠哲科學教育基金會昨天在高雄醫學大學，辦理STEAM偏鄉教育學校合作聯盟啟動儀式，全台灣共8個縣市參加，嘉義縣其中之一，...

今年教育界它最雷 「台大國發所」獲教師工會頒金驢獎

全國教師工會總聯合會今天召開2022十大教育新聞評論記者會，並依照往年針對教育界人、事、物或組織頒發「金驢獎」，今年下半...

今年13學位遭撤 逾半教部狀況外

近期政治人物論文抄襲案連環爆，但根據大專校院收到的論文撤銷通告統計，今年全台公私立大學學位撤銷達十三件，但教育部接獲的撤...

學者：撤學位應一律提報並公告

今年全國公、私立大學學位撤銷案十三件，但教育部所接獲的撤銷通報數僅六件，數據不同步。學界認為，學位撤銷通知應一併提報教育...

林耕仁學倫案 陽明交大：已審完

國民黨新竹市議員林耕仁的陽明交大碩士論文，今年九月遭民進黨質疑涉嫌抄襲，校方昨指出，林耕仁學術倫理案學術倫理審議委員會審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。