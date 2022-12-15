臺大首開「老子思想與領導藝術」課程

圖／臺大進修推廣學院提供

想提升您的領導能力與魅力嗎？臺大進修推廣學院近期特邀臺灣大學中國文學系趙飛鵬教授開辦「老子思想與領導藝術」課程，自112年3月9日起每週四晚間上課，共計4次，歡迎對領導哲學或領導藝術有興趣者踴躍報名上課，把握在112年2月10日前報名繳費，得享學費優惠。

領導力簡單地說就是一種影響和改變他人的心理和行為的能力，泛指能有效控制、支配、激勵、感召下屬的能力。與管理學術相關的中國古籍中，老子所著《道德經》中「道」的思想，不僅普遍影響整個東方社會，亦受到西方倫理與領導理論領域的重視。老子思想是以「道」為核心，從人生到政治，所開展出來的一系列博大精深、發人深省的智慧結晶。其最終目標，是建立「無為而自化」─人民自主性守法守紀、減少衝突對立的世界。老子思想預設的對象，是帝王層級的領導人，因此古代也稱老子思想為「帝王術」，應用到企業領導人的處事態度與領導藝術，亦可成為企業經營管理的關鍵。

「老子思想與領導藝術」課程先從介紹老子思想的結構與發展談起，進而探討其領導藝術，分述「不言不爭」、「謙退處下」、「守柔貴生」之理念。「不言」，係指領導人無須誇耀自己的偉大，標榜太多的願景，認真做出有用的成果，才是最重要的；「不爭」就是不與他人、屬下爭功，就不會引發怨懟。「謙退處下」係指領導人應保持低調、自居人後，甚至將所有功勞都歸給屬下，因為沒有人才的輔佐，獨木難撐大廈，領導人越是懂得謙退處下，越能得到人民的支持愛戴。「守柔貴生」係指領導人應將自己追求安全舒適的心態，推及所有百姓，愛民如子，重視生命價值，以慈心化解對立、衝突，避免戰爭。就企業領導人而論，若企業領導人不為私利，著重公司整體利益，不僅員工願意為公司付出，企業領導人也得到真誠的支持與愛戴。致使企業能發展茁壯，彼此共創更好的績效。

老子是中國歷史上最偉大的思想家之一，也是人類軸心時代最重要的哲人之一。他開啟了道家思想的先河，且影響道教的創立。其「明哲保身」之見，更成為中國人立身處世的精神底蘊，其作用遠大於儒家孔子的思想。臺大進修推廣學院開辦的「老子思想與領導藝術」課程，將依據《老子》原文，引導學員完整體認老子的人生與思想及其領導藝術，學到安頓身心、遠難避禍的技巧；也提供身負領導責任的企業家、政治人物，如何不著痕跡的將組織、團體管理良好，而且能長治久安之道。想進一步瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「老子思想與領導藝術」https://bit.ly/3hvsd3G