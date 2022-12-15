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董事會未聘任台首大校長換人 代理校長今上任

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，學校行政大樓跑馬燈告示代理校長林博文接任。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，學校行政大樓跑馬燈告示代理校長林博文接任。記者謝進盛／攝影

確定明年7月底退場的台灣首府大學，傳出人事異動；原任校長張淑中已離職，由社團法人台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文出任代理校長，校方今下午已低調安排人事交接，不少人獲悉相當錯愕。

據指出，台首大是本月13日召開新任董事會，會中過半董事未同意續聘張淑中，張會後離場匆忙打包行李後離校今下午也未出席交接儀式，手機與line訊息均不通。

張淑中是在今年2月10日從學校董事、前教育部長吳清基手上接下學校第八任校長職務，到任後行事認真、積極，不過學校人員也私下說作風強勢；今年9月7日台首大與其他5所大學院校經教育部列為專案輔導學校，張淑中強調會堅守到最後一刻，守護教職員師生權益，未料新任董事會接手，校長職務遭撤換，讓外界相當意外。

「我是來陪所有的教職員走最後這一哩路。」61歲的林博文是政大公共行政學博士，曾任玄奘大學副校長、已退場的稻江科技暨管理學院代理校長。他表示，是在13日當天臨時被徵詢，決定接受挑戰，「任務來了就全力以赴」，老家在屏東的林博文台語流利，下午到任後馬不停蹄了解學校行政、學務、系所等相關業務，也約詢相關同仁扼要交換意見。

被外界視為「救火」的林博文說，代理校長主要就是讓教職員、學生心情穩定下來，確保現有學生的受教權、生活安置及教職員合法權益等。

台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，代理校長林博文（左）與學校董事長張鴻德合影。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，代理校長林博文（左）與學校董事長張鴻德合影。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，由社團法人台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文出任代理校長。記者謝進盛／攝影
台灣首府大學今下午舉行新舊校長交接，由社團法人台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文出任代理校長。記者謝進盛／攝影

教育部 屏東

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