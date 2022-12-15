清華醫學堂啟用 清大合作台北榮總設偏鄉醫療教學中心

為培育新世代的公費醫師，清華大學今天與台北榮總新竹分院正式簽約，作為清華學士後醫學系的教學合作醫院，同時在分院內也設立偏鄉醫療教學中心，取名為「清華醫學堂」今天同步啟用，要讓清大的醫學生服務偏鄉，更培育偏鄉醫療人才。

清華大學副校長呂平江表示，很多人不知道，距離清大僅17.6公里、車程約20分鐘的北榮新竹分院，竟負責了整個新竹後山的偏鄉醫療，未來也將成為清華醫學生前進偏鄉的最佳據點。

他提到，清華學士後醫學系首屆招收23名公費生，已在今年8月入學，未來在北榮，許多久任偏鄉的優秀公費醫師不僅在醫療專業上能給予清華學生指導，更可以身教成為學生的典範，幫助他們體認公費醫師的責任與價值。

簽約典禮今天在北榮新竹分院舉行，並在台北榮民總醫院副院長林永煬的見證下，由北榮新竹分院院長陳曾基與清華大學校副校長呂平江共同簽約。

呂平江表示，清華與榮總長期以來都有非常緊密的研究教學合作，如清華原子爐改建為適用硼中子捕獲（BNCT）治療中心後，即與台北榮總密切合作，成為全球治療惡性腦癌與頭頸癌的頂尖機構。

清華校園內的教職員工診療所也由北榮新竹分院設立，「清華醫學堂」的設立將使清華與榮總的研究教學合作再進一步，成為發展智慧醫療的最佳伙伴。

北榮新竹分院指出，將於明年初的寒假期間，為清華學士後醫學系學生開設社區與偏鄉醫療實務課程，內容涵蓋偏鄉不可或缺的急重症任務到住院醫療、出院轉接社區長照及居家醫療、社區健康促進與營造，並包括16小時的服務學習。

清華醫學生可跟著醫師見習偏鄉醫院臨床實務場域、周邊客家社區據點、以及偏遠村落與原民區居家醫療服務，「整個北榮新竹分院就是一本互動式偏鄉醫療教科書，每日上演不同的偏鄉醫療故事，值得學生深入探索。」