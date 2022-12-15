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112公教退撫新制再次朝野協商 全教總籲新舊基金都永續

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今天再次呼籲，立法院應同步完成原退撫基金撥補法制化，保障新舊退撫基金都永續，而非只對新制後產生的財務缺口負責。圖／取自全教總臉書直播
全國教師工會總聯合會今天再次呼籲，立法院應同步完成原退撫基金撥補法制化，保障新舊退撫基金都永續，而非只對新制後產生的財務缺口負責。圖／取自全教總臉書直播

立法院今天下午將再度舉行朝野協商，處理112年公教退撫新制。全國教師工會總聯合會今天再次呼籲，立法院應同步完成原退撫基金撥補法制化，保障新舊退撫基金都永續，而非只對新制後產生的財務缺口負責。

立法院今年12月13日朝野協商112年公教退撫新制，多數爭議條文並無共識，將於今天下午再次進行協商。全教總今天與立委費鴻泰、游毓蘭、吳怡玎、陳以信、林奕華諸位委員共同召開記者會，呼籲同步完成原退撫基金撥補法制化，保障新舊退撫基金都永續。

根據目前規畫，112新制公教退撫將採「確定提撥制」，個人專戶無共同基金用罄問題，但將連帶影響原退撫基金財務結構，除因無新進人員造成原退撫基金用罄年限提早外，原退撫基金因過往「歷年不足額提撥」與「績效不彰」造成的潛藏債務具體顯現。

全教總也分析，依據公務人員退撫基金管理委員會今年公布的「第八次精算報告」指出，倘自112年7月1日起對公務人員帳戶每年撥補100億破產年限為140年，每年撥補285億則基金永續；教育人員每年撥補100億破產年限為139年，每年撥補236億則基金永續，足見潛藏財務危機是相當嚴峻的。

全教總理事長侯俊良表示，公教人員在歷經106年金改革後，已退或現職公教人員已承受調降退休所得，新制上路後所浮現的原退撫基金潛藏負債問題，全教總除堅決反對再次年改，政府所宣稱承擔基金最後支付責任不應淪為口號，應立即逐年撥補以求基金永續，而非讓公教人員再次承擔基金用罄的改革責任。

侯俊良也說，銓敘部提出撥補原退撫基金的修法內容，僅處理因新制後造成的基金財務缺口，這樣的規畫並不周全。他認為，政府必須正視並同步處理現有退撫基金的財務問題，並對現有基金財務與永續負完全責任，而非只對新制後產生的財務缺口負責。

全教總呼籲，政府針對基金財務缺口增額撥補法制化，越早進行撥補，財務用罄壓力相對越小，期待朝野協商應以基金永續撥補法制化，力求原退撫基金財務衡平，確保新舊公教人員的退撫權益。

全教總 立法院 破產

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