快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

新北開辦近600個中小學育樂營 讓學生寒假不留白

中央社／ 新北15日電

新北市教育局表示，中小學寒假育樂營今天起開放報名，各局處與學校開設近600個多元類型的營隊，並與民間團體合作開設身障生專屬育樂營，提供適性課程，讓學生寒假不留白。

教育局今天以新聞稿表示，寒假育樂營今年以運動、科技、國際、美感為主題，開辦系列的聯合國SDGs永續發展目標營隊。

教育局表示，4大主題特色營隊，如戶外獨木舟體驗冬令營、輕艇寒假體驗營等，讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。

至於職業試探寒假育樂營，學生可動手做，探索自我。部分課程還結合雙語，接軌世界。女力初階班則鼓勵女學生打破刻板印象，勇敢追尋自己的興趣。

教育局說，新北市府文化局舉辦市立圖書館寒假多元閱讀活動，邀親子共學。動物保護處辦理「動保小小兵」，學員可與可愛的小狗互動，體驗動物保護員的工作，學習尊重生命。國民運動中心開設攀岩歡樂營、海洋魔法運動營、桌球小子營等多元營隊。

教育局表示，今年優化育樂營報名網站查詢系統，民眾可透過關鍵字查詢有興趣的營隊，或使用條件查詢功能，歡迎家長、學生至專屬網站或以校園通APP查詢與報名。

寒假 教育局

延伸閱讀

年關將近選購年節賀禮 新北庇護商品種類多元快來挑

睽違2年恢復實體 新北4大主題冬令營今起陸續報名

新北住都中心啟用大數據分析 完善社宅未來規劃

驚見紅火蟻入侵 新北給水廠飽受威脅

相關新聞

今年14起論文抄襲案遭撤銷學位 逾半數未報教育部

近期政治人物論文抄襲案連環爆，但根據大專校院收到的論文撤銷通告統計，今年全國公私立大學學位撤銷案達14件，但教育部所接獲...

學位撤銷數教部統計有缺漏 學界：恐延伸求職爭議

根據大專校院收到的學位撤銷通告統計，今年全國公私立大學學位撤銷案達14件，但教育部所接獲的撤銷通報數僅6件、不到一半，數...

影／中山大學MIT迷你潛艇 校長教授入艙實海自駕

中山大學今天在台灣國際造船公司港灣，舉行「科研水下載人載具─迷你潛艇發表會」，校長鄭英耀與海下科技研究所教授王兆璋入艙下...

影／小小鼓手呂岳駿紀實短片曾感動百萬人 7年後歌聲動人

台中啟明學校學生呂岳駿7年前想當鼓手願望圓夢過程，被拍成「小小鼓手」紀實短片，200多萬人觀看，憾動人心，呂岳駿日前與學...

112公教退撫新制再次朝野協商 全教總籲新舊基金都永續

立法院今天下午將再度舉行朝野協商，處理112年公教退撫新制。全國教師工會總聯合會今天再次呼籲，立法院應同步完成原退撫基金...

教育部推「身教式持續安靜閱讀」 今年逾6萬名學生實施

教育部國教署推動「晨讀運動計畫」，以「身教式持續安靜閱讀」（MSSR）為理念，培養學生閱讀興趣及習慣。今年共有38所國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。