新北開辦近600個中小學育樂營 讓學生寒假不留白

新北市教育局表示，中小學寒假育樂營今天起開放報名，各局處與學校開設近600個多元類型的營隊，並與民間團體合作開設身障生專屬育樂營，提供適性課程，讓學生寒假不留白。

教育局今天以新聞稿表示，寒假育樂營今年以運動、科技、國際、美感為主題，開辦系列的聯合國SDGs永續發展目標營隊。

教育局表示，4大主題特色營隊，如戶外獨木舟體驗冬令營、輕艇寒假體驗營等，讓學生體驗最夯水上運動，並欣賞沿岸風景。

至於職業試探寒假育樂營，學生可動手做，探索自我。部分課程還結合雙語，接軌世界。女力初階班則鼓勵女學生打破刻板印象，勇敢追尋自己的興趣。

教育局說，新北市府文化局舉辦市立圖書館寒假多元閱讀活動，邀親子共學。動物保護處辦理「動保小小兵」，學員可與可愛的小狗互動，體驗動物保護員的工作，學習尊重生命。國民運動中心開設攀岩歡樂營、海洋魔法運動營、桌球小子營等多元營隊。

教育局表示，今年優化育樂營報名網站查詢系統，民眾可透過關鍵字查詢有興趣的營隊，或使用條件查詢功能，歡迎家長、學生至專屬網站或以校園通APP查詢與報名。