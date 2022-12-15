影／中山大學MIT迷你潛艇 校長教授入艙實海自駕

中山大學今天在台灣國際造船公司港灣，舉行「科研水下載人載具─迷你潛艇發表會」，校長鄭英耀與海下科技研究所教授王兆璋入艙下水，進行水面及水下航行測試。有別於以往仰賴外部潛水員操縱潛航，此次由內部駕駛潛艇，維生系統、操控系統皆運轉都很順利。

中山大學今年8月前往小琉球實海測試，除搭載雙人下水，也首度測試潛艇內操控系統，成功由艙內駕駛自行操作載具航行近2小時。

今天的發表會，則由校長鄭英耀與台灣海洋科技研究中心主任王兆璋親自入艙下水，合作單位台灣國際造船公司事長鄭文隆與台灣海洋科技研究中心、國防大學、中信造船集團與金屬工業研究發展中心代表，都到場見證。

今天高雄天氣不錯，港灣海象平穩。艇長鄭英耀與駕駛王兆璋進入球體型迷你潛艇，吊掛入海，先在水面航行，然後下潛1.3公尺巡航。任務結束回到地面，因內外艙壓緣故，艙蓋花費一些時間才打開。

「看到下潛時湧起的氣泡，感到興奮又激動。」鄭英耀表示，中山大學從水下無人載具到載人載具迷你潛艇，花了4年半的時間研發，跨領域的整合，是目前國內MIT潛艇水下雙載航行時數最高的機構。今天是不可思議的成功之旅，對台灣海洋科研是一大突破，未來在產業上也能多元發展。

中山大學研發長王朝欽表示，今年6月團隊先於台船內海碼頭完成第一次雙人維生系統測試，水下歷時1小時31分。8月至小琉球的緩坡進行實海測試，團隊多次勘查克服3大狀況，包括避開小琉球觀光區潛水、立槳、風帆運動的遊客，載人載具航行路徑水深須介於10米至20米間，考慮救援需求，母船勵進研究船須於水深約50米處待命，並出動指揮船海景號、戒護用的海環號等。

王朝欽指出，小琉球首日先在無人入艙的情況下由潛水員通過安全測試，翌日再由工程師及科學家入艙下水。實測當天，載具先由勵進號拖曳30分鐘抵達預定實驗海域，潛水員操作定深、定點、上下、左右旋轉等測試完畢，再移交駕駛權至艙內，由艙內再次進行載具運行測試，最終寫下人員入艙歷時3時40分，水下自控航行近2小時的新紀錄！

計畫指揮官、中山大學海下科技研究所長陳信宏表示，一切以安全為第一優先，鉅細靡遺的沙盤推演、反覆演練修正，出海後按部就班執行，保持警覺彈性調度，當交給艙內控制的目標順利達成，才終於放下內心大石。

王兆璋實際下水駕駛後，他表示，未來細化艙內安排設計會朝向3人，1員是駕駛，2員科學或環境觀察角色。