教育部推「身教式持續安靜閱讀」 今年逾6萬名學生實施

教育部國教署推動「晨讀運動計畫」，以「身教式持續安靜閱讀」（MSSR）為理念，培養學生閱讀興趣及習慣。今年共有38所國中、82所國小，計120所學校參與，逾2000個班級、6萬多名學生實行MSSR與聊書，有效提升校園閱讀風氣，更進一步延伸至家庭的閱讀風氣。

台中市光正國中加入計畫四年，由校長、教師帶頭示範閱讀是一種習慣，透過建置校園及班級閱讀角，並準備超過30組書箱供大型借閱，從布置閱讀情境開始，讓學生隨處都能進行沉浸式閱讀。學校也透過閱讀課程、主題活動，讓孩子感受不同的閱讀面向，建立多元閱讀的學校文化，並於110年度獲得教育部閱讀磐石學校獎的鼓勵。

屏東縣石門國小是偏鄉學校，該校積極參與MSSR計畫，利用原住民歷史包裝故事牆、建置故事屋，也設計走讀教學，讓學生認識部落及環境，並持續進行年度文人戲劇展演、建置每年必讀書籍計畫，讓閱讀文化深耕於孩子心中。另外，學校在疫情期間也嘗試整合運用閱讀與科技，進行線上閱讀課程，自109年起更與鄉內圖書館合作，創立「閱讀閱有趣」學生社團。

宜蘭縣三民國小推動MSSR已邁入第五年，除全校每周一、三、四由校長、教師入班與學生共同進行晨讀，培養學生的閱讀興趣及習慣，近年更致力推動家庭身教式閱讀，舉辦假日親子圖書館活動，並結合每年4月閱讀月及寒暑假，辦理家庭身教式閱讀獎勵計畫，透過家庭MSSR認證獎勵，希望親子一起喜愛閱讀、共同參與，讓身教式閱讀教育從學校深入家庭。