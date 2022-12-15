鮮豔能源精靈說綠能 「重返伊雷翠克山」明葫蘆墩文化中心上演

台中市葫蘆墩國小糖葫蘆劇團推出年度新劇「重返伊雷翠克山」，明天在葫蘆墩文化中心盛大公演，結合「綠能」概念，以顏色詮釋不同的能源精靈形象，融入科普概念的童話故事，傳達珍惜能源觀念，瞭解節能減碳是大家共同的使命，歡迎親子購票入場欣賞。

葫蘆墩文心中心主任郭恬氳表示，葫蘆墩國小的「糖葫蘆劇團」師生長期以來投注心力發展表演藝術教育，中心樂於提供學校藝團演出的舞台，培植未來的優秀藝術人才。

葫蘆墩國小校長柯志明表示，糖葫蘆劇團成立16年，由校內雷曉青主任及董正剛老師編導教學，並邀請國內知名的「偶偶偶劇團」指導。孩子們平日非常努力練習，而校內家長的全力支持更是劇團的強大後盾，繼2016年榮獲教育部「社會教育貢獻獎」肯定，去年再度榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」的殊榮。

編導雷曉青說，今年糖葫蘆劇團首次嘗試「續集」的創作想法，延續 2019年推出的「勇闖伊雷翠克山」的「能源」相關議題，創作發想「重返伊雷翠克山」，在角色變化上多元豐富、故事情節寓意深遠、引人入勝。

藝術總監董正剛指出，透過顏色來詮釋不同的能源精靈形象，融入科普的概念營造童話故事氛圍，舞台設計上是相當大的挑戰。

「重返伊雷翠克山」劇情講述伊雷翠克山分別由水、火、風、太陽等元素帶來不同能源，彼此敵對互相較勁，古老傳說中有一種強大能源「第五元素」，可以讓伊雷翠克山產生源源不絕的電力，進而引發大家爭奪。