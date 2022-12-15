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鮮豔能源精靈說綠能 「重返伊雷翠克山」明葫蘆墩文化中心上演

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
守護者伊雷翠絲及夥伴們一起阻止第五元素爭霸戰。圖／葫蘆墩文化中心提供
守護者伊雷翠絲及夥伴們一起阻止第五元素爭霸戰。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩國小糖葫蘆劇團推出年度新劇「重返伊雷翠克山」，明天在葫蘆墩文化中心盛大公演，結合「綠能」概念，以顏色詮釋不同的能源精靈形象，融入科普概念的童話故事，傳達珍惜能源觀念，瞭解節能減碳是大家共同的使命，歡迎親子購票入場欣賞。

葫蘆墩文心中心主任郭恬氳表示，葫蘆墩國小的「糖葫蘆劇團」師生長期以來投注心力發展表演藝術教育，中心樂於提供學校藝團演出的舞台，培植未來的優秀藝術人才。

葫蘆墩國小校長柯志明表示，糖葫蘆劇團成立16年，由校內雷曉青主任及董正剛老師編導教學，並邀請國內知名的「偶偶偶劇團」指導。孩子們平日非常努力練習，而校內家長的全力支持更是劇團的強大後盾，繼2016年榮獲教育部「社會教育貢獻獎」肯定，去年再度榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」的殊榮。

編導雷曉青說，今年糖葫蘆劇團首次嘗試「續集」的創作想法，延續 2019年推出的「勇闖伊雷翠克山」的「能源」相關議題，創作發想「重返伊雷翠克山」，在角色變化上多元豐富、故事情節寓意深遠、引人入勝。

藝術總監董正剛指出，透過顏色來詮釋不同的能源精靈形象，融入科普的概念營造童話故事氛圍，舞台設計上是相當大的挑戰。

「重返伊雷翠克山」劇情講述伊雷翠克山分別由水、火、風、太陽等元素帶來不同能源，彼此敵對互相較勁，古老傳說中有一種強大能源「第五元素」，可以讓伊雷翠克山產生源源不絕的電力，進而引發大家爭奪。

守護者伊雷翠絲、快樂村最厲害的水電師傅雷克、虎克，及來自未來的阿波、神秘胖山神等夥伴，前來阻止造成能源失衡的第五元素爭霸戰，挽救未來世界的可怕危機。本場次票價演奏廳登場，票價150元、200元，請洽OPENTIX (https://www.opentix.life/event/1590586343526776835)兩廳院售票系統購票。

伊雷翠克山分別由水、火、風、太陽等元素帶來不同能源。圖／葫蘆墩文化中心提供
伊雷翠克山分別由水、火、風、太陽等元素帶來不同能源。圖／葫蘆墩文化中心提供
守護者伊雷翠絲及夥伴們阻止未來危機。圖／葫蘆墩文化中心提供
守護者伊雷翠絲及夥伴們阻止未來危機。圖／葫蘆墩文化中心提供
「風暴女王」與其他能源精靈水、火、太陽，彼此敵對互相較勁。圖／葫蘆墩文化中心提供
「風暴女王」與其他能源精靈水、火、太陽，彼此敵對互相較勁。圖／葫蘆墩文化中心提供
金色的能源精靈太陽神。圖／葫蘆墩文化中心提供
金色的能源精靈太陽神。圖／葫蘆墩文化中心提供

教育部 票價 兩廳院售票

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