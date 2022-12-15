基隆七區特色學校兒童遊戲場 師生創作繪本增生命故事

基隆市政府投入近3000萬元打造「一區一特色學校兒童遊戲場」，9月完工啟用，結合當地特色，有「軟絲樂園」、「蜻春蜓園」、「八斗秘境」等，七區師生共同創作繪本完成，結合校本課程、遊戲場與閱讀教育，相當不容易，也讓遊戲場有了生命故事。

教育處昨天完成七區遊戲場繪本創作發表，教育處長杜國正表示，兒童遊戲場不只是遊樂空間，更成為教育環節中很重要的養分，除了打造具有學校特色的兒童遊戲場，更難能可貴的是一群具有熱誠的師生聯手創作繪本，讓遊戲場有了生命故事。

杜國正指出，七區校園遊戲場設置及繪本編寫各有不同特色主題，例如，長樂國小「蜻春蜓園」以水蠆、蜻蜓及金龍湖特色，呼應遊具自然生態主題；深美國小「綠光森林」，讓學生可以在濃蔭綠地秘境化作遊戲精靈；成功國小「成功協奏曲」則結合音樂元素遊具，將校本情節融入。

暖西國小「軟絲樂園」透過校名諧音，創造出學校吉祥物軟絲小紅，結合海洋元素勾勒出童話意境般的歡樂王國；堵南國小「暢遊亞特蘭提斯」以基隆海洋城市特色發想，營造乘風破浪不畏艱險的海洋冒險精神。

八斗國小「八斗秘境」因周邊漁港產業及原民人口結構設置多元文化遊戲場，並編寫出獨特多元風格的故事；仙洞國小「貨櫃城堡」，鄰近白米甕砲台及港口，貨櫃特色及歷史意象放入遊戲場。

發表會由各遊戲場繪本作者分享創作的心路歷程，另邀請學界代表、童書作家、閱推老師，就遊戲場空間、繪本創作及閱讀推廣的不同面向切入討論。