快訊

陳文茜裝人工血管「不停滲血」創醫院記錄 自認康復可能性不到1%

老後重點「該放棄什麼」…借鏡日本經驗 50歲準備獨老清單

基隆七區特色學校兒童遊戲場 師生創作繪本增生命故事

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供
基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供

基隆市政府投入近3000萬元打造「一區一特色學校兒童遊戲場」，9月完工啟用，結合當地特色，有「軟絲樂園」、「蜻春蜓園」、「八斗秘境」等，七區師生共同創作繪本完成，結合校本課程、遊戲場與閱讀教育，相當不容易，也讓遊戲場有了生命故事。

教育處昨天完成七區遊戲場繪本創作發表，教育處長杜國正表示，兒童遊戲場不只是遊樂空間，更成為教育環節中很重要的養分，除了打造具有學校特色的兒童遊戲場，更難能可貴的是一群具有熱誠的師生聯手創作繪本，讓遊戲場有了生命故事。

杜國正指出，七區校園遊戲場設置及繪本編寫各有不同特色主題，例如，長樂國小「蜻春蜓園」以水蠆、蜻蜓及金龍湖特色，呼應遊具自然生態主題；深美國小「綠光森林」，讓學生可以在濃蔭綠地秘境化作遊戲精靈；成功國小「成功協奏曲」則結合音樂元素遊具，將校本情節融入。

暖西國小「軟絲樂園」透過校名諧音，創造出學校吉祥物軟絲小紅，結合海洋元素勾勒出童話意境般的歡樂王國；堵南國小「暢遊亞特蘭提斯」以基隆海洋城市特色發想，營造乘風破浪不畏艱險的海洋冒險精神。

八斗國小「八斗秘境」因周邊漁港產業及原民人口結構設置多元文化遊戲場，並編寫出獨特多元風格的故事；仙洞國小「貨櫃城堡」，鄰近白米甕砲台及港口，貨櫃特色及歷史意象放入遊戲場。

發表會由各遊戲場繪本作者分享創作的心路歷程，另邀請學界代表、童書作家、閱推老師，就遊戲場空間、繪本創作及閱讀推廣的不同面向切入討論。

教育處表示，遊戲場繪本創作，開啟孩子們無限想像的創意能量，後續還會有根據各校校本議題持續編寫繪製，並融入學校進行跨領域的閱讀課程，歡迎師長、父母陪著孩子共讀對話、體驗探索。

基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供
基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供
基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供
基隆七區特色學校兒童遊戲場，師生創作繪本增生命故事。圖／教育處提供

基隆

延伸閱讀

【兒童繪本】麵包國王系列 一套能當繪本又當擺飾的藝術創作

8年成果新書發表 林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範

疫後搶商機 基隆港務分公司前進歐洲爭取郵輪停靠基隆

發表新書 林右昌：城市治理對症下藥可借鏡基隆

相關新聞

基隆七區特色學校兒童遊戲場 師生創作繪本增生命故事

基隆市政府投入近3000萬元打造「一區一特色學校兒童遊戲場」，9月完工啟用，結合當地特色，有「軟絲樂園」、「蜻春蜓園」、...

理科太太為何能開課？ 他談平台邀課「毀滅性」幕後：這堂課不是終點

理科太太近來推出「理科太太的諮商筆記」線上課程預購，引起不少質疑與爭議。臨床心理師劉仲彬在臉書粉絲專頁發文，談及自己近年來陸續被多平台邀課的經驗，最後幾乎都因「買氣不足」未成功開課...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

苗栗學生營養午餐 14鄉鎮市後年可望免費

國中小學生營養午餐一國多制，下屆苗栗縣長當選人鍾東錦表示，初步已建立共識，全縣有14鄉鎮市後年應可推動免費，縣府會斟酌補...

宜蘭101校學生 首次吃到石斑魚

中央推營養午餐「班班吃石斑」政策，一學期規畫吃4次，多個縣市早已開始供應，然而因漁獲調度關係，宜蘭縣101所學校、逾3萬...

藍委籲公開全部論文 潘文忠：行政要求不見得適當

政治人物接連陷入論文風暴，監察院日前已啟動調查。國民黨立委賴士葆今天質詢時呼籲教育部下令公開全部論文，教育部長潘文忠表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。