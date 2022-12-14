理科太太為何能開課？ 他談平台邀課「毀滅性」幕後：這堂課不是終點

理科太太近來推出「理科太太的諮商筆記」線上課程預購，引起不少質疑與爭議。臨床心理師劉仲彬在臉書粉絲專頁發文，談及自己近年來陸續被多個平台邀課的經驗，最後幾乎都因「買氣不足」未成功開課，然而理科太太能成功開課，還是和諮商相關的專業，他認為背後原因很簡單，三個字關鍵就是「有市場」。

劉仲彬自嘲只是「菜市場」，他逐漸明白原來有資格開課的專業心理師滿街都是，遺憾的是，開課的重點不是你「夠不夠格，有沒有料」，而是「誰會買單？」更提及曾有某平台負責窗口來找自己談開課，劈頭第一句話就是「如果把你的文章標上價位，有幾個人會掏錢？」

「原來在他們眼中我不是心理師，而是標價牌。」劉仲彬表示，對課程平台而言，開課就像拍戲一樣，目的不是搞慈善，背後都得讓銀兩入袋，因此平台會掐住當紅的議題，藝人網紅職人都行，不過形象不能太離譜，畢竟內容要包含「知識學習」才有份量，「因此只要講師背景沾得上邊，內容不要違法，找到能賣掉課程的人最重要」。

劉仲彬提到「募資」環節，他認為那是一個很殘忍的過程。他指出一開始會收到「邀課信」，當時年紀輕、極度容易暈船，眼看人家把機會捧上門，一時虛榮心作祟便赴約詳談，結果談了之後才發現，「原來開課，是要自己掏錢的。」

平台認為這是「你的作品」，多會給兩條路──付錢請平台幫你拍、不然就是自己拍，接著便要你付錢請平台上字幕、拍攝費則是15至20萬。不過，也不是每間平台都會收取拍攝費，有些佛心平台會幫講師拍攝，不額外酌收費用，但分潤會調整；有些平台則會負責拍攝，但講師不分潤，而是拿固定講師費用，形同一次買斷。

劉仲彬說道，「募資」的目的就是確認「有多少人願意買單？」等到募資人數超過開課成本，才會正式開課；如果沒過，那講師至少不會白花20萬，頂多也就大家原地解散。然而劉仲彬提出疑惑，明明是對方看中他專業邀課，卻糊里糊塗變成自己要負擔拍攝費用，還得把粉專後台讓給平台操作，結果未到募資人數，平台就會說「不好意思，你不夠格」。

劉仲彬引用律師呂秋遠的評論──網紅開專業課的傷害性不大，侮辱性極強，「然而當平台對你說，我知道你很專業，不過這次募資人數未達標無法合作」時，他則認為那已經不是侮辱性，而是毀滅性了，「畢竟跟當初想的完全不一樣啊。」

劉仲彬指出，這個市場一向都不是以專業為本，而是利益掛帥，誰能賣得動才是重點，就算不符合專業資格，文案都可以繞過去、內容都可以優化。劉仲彬也相信這次的專業反動，理科太太與平台團隊一定在小房間預先沙推（沙盤推演，即對未來發展、結果進行模擬評估）過了，法律顧問也不會閒閒沒事。

「因此，這堂課不會是終點，而是預演。」劉仲彬表示，理科（太太）不會是最後一個聊諮商的網紅，只要有商機，這件事就會延續，而下一次平台會操作得更細膩。