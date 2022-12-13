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就學滿意度逾7成 教育部籲陸解除陸生赴台禁令

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據教育部調查，陸生在台就學各項滿意度均超過七成。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／本報資料照片
根據教育部調查，陸生在台就學各項滿意度均超過七成。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／本報資料照片

海峽兩岸教育交流促進協會今天協同升學輔導平台大學問以及私立大學、私立科大協進會等團體，喊話兩岸政府「2023陸生來台就學，我們準備好了」，由學界遞出橄欖枝，呼籲兩岸政府「積極開放有效管理」。教育部國際司表示，根據近期調查，陸生在台就學各項滿意度均超過七成，可見台灣高等教育受到陸生肯定，對此，教育部也呼籲陸方解除陸生來台就學限制。

海峽兩岸教育交流促進協會今會同數名私立大專校院校長，提出多項陸生來台升學優勢，呼籲兩岸政府應重新關注陸生在台就學議題。

教育部稍早表示，自2011年首度開放陸生學位生來台，教育部一直秉持一貫立場、持續歡迎陸生來台就學，但陸方於2020年4月片面宣布暫停109學年度陸生來台就學，迄今陸生就學仍延續該項措施，只有原已在台就學的應屆陸生可繼續升讀。

教育部也指出，近日亦針對已畢業陸生學位生進行滿意度調查，陸生對於來台就學設備、師資、生活整體滿意度逾七成，代表台灣的高等教育品質受到陸生肯定，教育部會持續營造陸生友善學習環境，吸引優秀的陸生來台。

對此，教育部呼籲陸方解除陸生來台就學限制，並將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通，歡迎陸生來台就學。

陸生 教育部 升學 陸委會

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