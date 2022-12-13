學界遞橄欖枝 「積極開放有效管理」再籲開放陸生來台

海峽兩岸教育交流促進協會今天協同升學輔導平台大學問以及私立大學、私立科大協進會等團體，喊話兩岸政府「2023陸生來台就學，我們準備好了」。

中國科大校長唐彥博表示，兩岸政府應「積極開放有效管理」，兩岸學校可結合在陸台商推動學學產產合作；靜宜大學監察人陳振貴說，台灣可先擴大大陸學歷採認，並開放各校辦理大陸招生、多元入學管道，從民間交流做起，遞出橄欖枝。

中國大陸海關總署近日以「註冊訊息不完整」為由，暫停大部分台灣食品進口，但學界今則召開記者會向陸方遞出橄欖枝。

國民黨籍立委鄭正鈐表示，私立大專校院期待於疫情後迎接陸生，12月10日起取消入境人數上限，根據過往統計，一名境外學位生在台一年消費約新台幣120萬元，非學位生則為20萬，一名陸生在台消費更是陸客的五倍，可見外籍、陸生對台經濟貢獻比觀光客更深遠。

鄭正鈐指出，私立大學無不期待能繼續拓展陸生生源，國民黨黨團也持續爭取將陸生比照外籍生加入健保、每周24小時合法工讀等權益，期望未來從小規模試點做起，除了增長經濟產值也對兩岸和平有所貢獻。

中國科大校長唐彥博則指出，配合邊境和學位生全面開放入境，現在可說是天時地利人和，有利於陸生來台。台商已在大陸布局多年，台灣技專校院可和大陸學校合作，結合兩岸三地台商推動「學學產產」合作；福建省近年也推出高等教育十年規畫，合作對象鎖定閩粵台，台灣亦能順勢而為。

龍華科大校長葛自祥則表示，大陸近年為了提升技職教育，各省高職積極鼓勵學生報考「專升本」，類似於台灣專科畢業後插二技。大陸大專在校生約1500萬人，專升本基數相當可觀，且熱門專業包括資訊、財經、工程等都是台灣強項，台灣確實具備地利與招生優勢。

靜宜大學監察人陳振貴則表示，大陸近年已全面採認台灣大專校院學歷，反觀台灣僅採認大陸346所高校學歷，基於教育立場，建議台灣教育主管機關應逐年審核、增加採認大陸高校學歷；對陸招生上均由陸聯會統一籌辦，則建議可開放各校辦理招生、多元入學，均有利民間交流。

但有鑒於近期兩岸關係急轉直下，陳振貴說，陸生是兩岸和平的天使，陸生來台愈多對和平愈有幫助，歐美等也呼籲兩岸學術圈應持續開放交流，透過民間交流促進兩岸理解。

唐彥博指出，希望於疫情後先喚起兩岸重新重視教育議題，並由教育界遞出橄欖枝開啟後續協商，於協商再延伸至實質交流。也跟教育部和陸委會報備，大專校院推動學術絕對不會喪失基本立場。