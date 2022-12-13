台灣團隊創新科技研究 降低遠洋漁船WIFI成本

無線網路對一般民眾來說隨處可得，但對遠洋船員是救命符，也常是奢侈品。美國在台協會（AIT）等單位今舉辦「創新科技提升漁業人權」國際研討會，行政院發言人羅秉成到場致詞提及，台灣85%是小型漁船，沒有足夠條件能裝設WIFI，AIT競賽資助的2大研究成果可用更低廉的價錢裝設無線網路，促進人權。

AIT、行政院農委會漁業署和豐群水產有限公司今天舉辦研討會，會中聚焦遠洋漁業勞動條件的創新改善方案，接續討論創新科技、衛星數據漁業應用等技術如何提升漁業勞動人權等。AIT處長孫曉雅致詞表示，多數人無法完全理解遠洋漁業作業特性、環境等，船隻一出海就要數個月，勞動環境相對艱困。

孫曉雅說，過去幾年AIT致力提升台灣漁業部門對外籍漁工權益的保護，除了與公部門對話，也提供小額獎助金競賽，共資助160萬元讓國立海洋大學、成功大學團隊研發新科技解決方案。

海洋大學團隊研發出「電子觀察員附加模組，讓漁工與世界接軌方案」，研發出小型經濟的海上通訊服務，預估可在4萬元內讓所有船員增加WIFI網路，大幅降低裝設成本。

成功大學系統系的「隨船守護者」計畫，研發出海陸智慧自動化和遠洋作業漁船的即時資訊公告系統。讓系統自動辨識船員，智慧計算船員作業時間，也有防止竄改設計，保障船員權益。今天會中AIT也頒發獎狀給兩團隊成員。

羅秉成指出，人生來不平等，每個人的社會地位、家庭狀況皆不同，這些天然的不平等，需要制度上的平等來改善。海上的行動通訊對改善勞動條件、工作環境有很大的助益，雖政府透過補助鼓勵裝設無線網路，但補助是杯水車薪，

在台灣85%是小型漁船，不論是空間、資本沒有足夠條件裝設WIFI。AIT補助的團隊研究顯示可以用比較低廉的費用來裝設wifi，這對勞動權益促進是一大喜訊。

孫曉雅說，漁業部門要因應全球疫情下對市場的干擾、衝擊，也要回應美國等主要市場的消費者愈來愈要求產品是以永續方式取得，且過程中不能有強迫勞動的狀況，漁業部門必須加強透明度。孫曉雅強調，如果台灣要保有漁業大國的地方，一定要回應這些國際需求。