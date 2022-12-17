臺北育達高中創校73週年校慶 繼往開來永續發展培育產業人才

臺北育達高中73週年校慶，由劉育仨校長主持，各界貴賓踴躍參加祝賀，延續創辦人王廣亞博士創校辦學的豐功偉業與理念，以「育才達人」之精神，提供最優質的教學品質與教育服務，培育各行各業核心關鍵人才。 圖／育達高中 提供

臺北育達高中在12月16日歡慶創校73週年校慶，慶祝大會由劉育仨校長主持，各界貴賓踴躍參加祝賀本校逾70年辦學貢獻，企盼繼續發揚光大、春風化雨，並延續創辦人王廣亞博士創校辦學一甲子的豐功偉業與理念，以「育才達人」之精神，提供最優質的教學品質與教育服務，持續培育各行各業的核心關鍵人才。

臺北育達高中今年招生科別有餐飲管理科、餐飲輪調式建教班、國際觀光事業科、時尚造型科、表演藝術科、多媒體設計科，共計五大專業群科，以及普通高中。 圖／育達高中 提供

本校始終堅持王創辦人之四大辦學理念：「倫理、創新、品質、績效」，與臺灣經濟發展趨勢與社會成長脈動緊密的結合，目前學校招生科別有「餐飲管理科」、「國際觀光事業科」、「時尚造型科」、「表演藝術科」、「多媒體設計科」及「普通高中」，在師生共同努力下，更是屢屢獲得卓越成績，如：多媒體設計科在資訊月應用技能競賽中榮獲全國第一；餐飲管理科於全國商業類技藝競賽多次獲得優勝，並在今年全國技能競賽拿下冠軍；表演藝術科在全國學生創意戲劇比賽奪下第一名；時尚造型科和國際觀光事業科也多次在全國家事類及商業類技藝競賽榮獲多座全國優勝！

更重要的是，臺北育達高中的餐飲管理科「輪調式建教專班」，今年度配合政府最新的「產學攜手合作計畫2.0」，不僅工作期間每月可領26400元，返校上課期間還可享有每月5000元的獎助學金，讓你實習學習都安心！「國際觀光事業科」提供學生多元化的觀光領域專業課程，同時攜手維多麗亞酒店、臺北喜來登大飯店、文華東方酒店、雄獅旅行社等知名企業，培育學生成為具備國際視野的跨領域觀光人才。「時尚造型科」則是以時尚美學為導向，將彩妝、髮藝、美甲、飾品等整體造型設計融入日常教學，為掌握「毛小孩經濟」時代趨勢，更結合寵物美容實務、寵物飾品設計等課程，打造愛玩美的時尚產業人才。「表演藝術科」是知名網紅最愛合作對象，像是YouTuber這群人、黃氏兄弟、藝人歌手羅志祥、王心凌、畢書盡、高爾宣、韋禮安、周興哲等都曾到臺北育達高中邀同學一起入鏡拍攝，甚至連韓國的SM娛樂、FNC娛樂、Kakao娛樂，臺灣的伊林、凱渥、群星瑞智、三立藝能中心、民視鳳凰藝能等各大經紀公司也都會到校舉辦甄選。「多媒體設計科」著重設計、影音、動漫、新媒體、電競相關領域之外，更與宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者聯手開設產學合作專班，讓電競不只是興趣，而是帶著走的專業能力。

臺北育達高中鄰近小巨蛋捷運站，交通相當便捷，師生們專業職人精神，是企業最愛合作對象。 圖／育達高中 提供

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更多資訊請上網查詢各科介紹和新生報名：https://web.yudah.tp.edu.tw/recruit臺北市育達高中：https://linktr.ee/yuda520學校地址：臺北市松山區寧安街12號(捷運小巨蛋站4號出口)招生專線：02-2579-8311