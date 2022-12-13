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高雄「反毒教育行動車」成果發表 學生拍片反毒反詐騙

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局在左營國中宣導「反毒反詐高雄領先行」。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局在左營國中宣導「反毒反詐高雄領先行」。記者徐如宜／攝影

玉山銀行捐贈高雄市教育局反毒教育行動車」，今天在左營國中舉行年終成果發表，以「反毒反詐高雄領先行」為主題，未來將反詐騙結合反毒教育行動車實施移動式校園宣導。學生演出行動劇，關務署高雄關緝毒犬隊也到現場與親師生互動。

「反毒教育行動車」年終成果發表會在左營國中舉行，由教育局策畫的年度校園反詐騙宣導影片「2022 你知道這是什麼嗎？」揭開序幕，左營國中原班人馬表演反毒、反詐騙行動劇。劇中傳遞打工陷阱反詐騙相關議題，還融入因詐騙陷阱陷入毒品危機的環節，讓學生深刻省思。這部宣導影片在youtube點閱率已破2萬4千，獲得不少好評。

反毒志工團體王長庚基金會表演手語，左營國中學生帶來童軍光劍演出。最吸睛的是退役的高雄關緝毒記錄保持犬Unice和Vita，受邀來現場場與親師生互動，關務署高雄關緝毒犬隊現役的Vesta跟Freddy，也示範緝毒搜尋過程。高雄市教育局也邀請4隻緝毒犬，在112年擔任高雄市教育局反毒大使，現場致贈證書。

反毒教育行動車以搭載高解析液晶電視，運用反毒體感遊戲，配合擬真毒品樣態盒及反毒繪本，並搭配「拒毒八招」及識毒等文宣，將反毒、行動、科技相結合。教育局專門委員劉靜文表示，反毒行動車自今年9月啟用至今，辦理各級學校入校宣導場次23場，其中含偏鄉學校10場次，體驗人數已超過5千人次。

謝文斌局長表示，為讓毒品遠離校園，教育局今年啟用「反毒教育行動車」，就是要投注更多人力與資源至高雄各地區學校，行動車移動式宣導成效，可以提升學生反毒、反詐騙知識。

「反毒反詐高雄領先行、校園安全我最行！」親師生一起喊口號。左營國中校長蔡智文表示，校園安全問題刻不容緩，並致贈感謝狀給玉山銀行，感謝玉山銀行共推反毒的理念。：：

玉山銀行捐贈高雄市教育局「反毒教育行動車」。記者徐如宜／攝影
玉山銀行捐贈高雄市教育局「反毒教育行動車」。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，受到親師生歡迎。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，受到親師生歡迎。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，受到親師生歡迎。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，受到親師生歡迎。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，現場示範緝毒過程。記者徐如宜／攝影
關務署高雄關緝毒犬隊到左營國中宣導反毒，現場示範緝毒過程。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局在左營國中宣導「反毒反詐高雄領先行」。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局在左營國中宣導「反毒反詐高雄領先行」。記者徐如宜／攝影
左營國中校長蔡智文（左）致贈感謝狀給玉山銀行，感謝玉山銀行共推反毒的理念。記者徐如宜／攝影
左營國中校長蔡智文（左）致贈感謝狀給玉山銀行，感謝玉山銀行共推反毒的理念。記者徐如宜／攝影

反毒 詐騙 教育局

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