因應本土語必修 國教署培訓477名手語師資

中小學本土語必修111學年上路，台灣手語也是其中一門課程，為推動台灣手語課程教學，教育部國教署110、111學年度共培訓台灣手語師資477人，其中有230名現職教師，以及247名教學支援工作人員，為因應112學年度台灣手語師資需求，將持續辦理台灣手語師資培訓課程。

國教署表示，為增進台灣手語教師及教支人員的手語專業及教學知能，今年8月底辦理「111學年度台灣手語教師及教支人員回訓」，由國立中正大學語言學研究所教授張榮興擔任講座，講授內容為台灣手語部編版教材第一冊及第五冊教學演示，共283人參與。

國教署也說，今年12月份辦理2場線上研習，其中12月3日「111學年度台灣手語教師增能研習」，共有160名已通過台灣手語培訓及通過訓後測驗的教師參與，由馬偕醫學院聽力暨語言治療學系助理教授陳怡君，以及台北市雙蓮國小教師陳志榮，分別講述「台灣手語—課程教學中的擴充延伸」及「台灣手語—課程教學中的溝通與互動」。

12月10日的「111學年度台灣手語教師及教支人員第2次回訓」，則有322名已通過台灣手語培訓及通過訓後測驗的教師及教支人員參與，內容為台灣手語部編版教材第二冊及第六冊教學演示，由國立中正大學語言學研究所教授張榮興擔任講座，深入了解台灣手語教材各單元課程內涵、課綱對應及教學活動設計等內容，增進台灣手語師資的課程教學知能。