快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中小學生被老師抓衣領騰空撞櫃 父報案喊：別再對孩子動手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中新一名國小學生疑被老師打傷，家長帶去醫院驗傷提告。圖／取自臉書我愛大甲2
台中新一名國小學生疑被老師打傷，家長帶去醫院驗傷提告。圖／取自臉書我愛大甲2

台中一名國小男學生昨天在教室內，疑被老師當著全班同學面前抓衣領人騰空撞櫃子，再將他壓在桌上，父親昨天獲知後帶兒子到醫院診斷驗傷並報警，他說，「請您別再對孩子動手，我不想讓他的童年充滿陰影」。台中市教育局今天表示，已立即啟動調查，查明真相，若確有不當管教或違法處罰學生之行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

台中市教育局今天表示，這名國小四年級特教資源班男學生，昨天下午2點20分因未完成作業，遭老師出手拉扯並壓制於書桌上，造成身體挫傷，該校今天完成校安通報。

教育局已責成該校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」立即啟動調查，查明真相，倘確有不當管教或違法處罰學生之行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

教育局已請學校介入輔導學生以穩定情緒，並再次重申教師應以正向管教進行班級經營，形塑友善校園環境，尤其面對特教生更應展現耐心並用孩子能理解的方式溝通，與其建立信賴之關係，以確保受教權益。

學生的父親昨晚在臉書說，「如果我的隱忍是讓您成為霸凌我兒子的資本，我想您應該錯了」，昨天很誇張，老師當著全班同學的面前動手打他兒子，而且打傷，「如果今天是換成您的小孩或家人被如此對待，您情何以堪？」

男學生父親說，兒子升三年級時，已經向老師說明，兒子是注意力不足過動的小孩，家長也有聽老師建議帶去就醫，吃藥控制，學校輔導課程也ㄧ併進行中，他說這兩年兒子成長很多，學校輔導老師都很清楚，都很正向鼓勵他。

他說昨天兒子從安親班回家，家人得知昨天在學校狀況，他先問清楚，兒子沒有吵鬧，只是昨天沒有想法可以完成老師說的畫圖作業，希望隔天交作業。

男學生父親表示，他兒子卻被老師抓著衣領整個人騰空去撞櫃子，撞完櫃子再用手肘壓他兒子身體，壓在桌上，男學生父親說「請您跟我聯繫一下，讓我知道是我的孩子哪裡得罪您，還是我有得罪您的地方，如果需要我當面向您致歉，我很樂意，可以請您別再對孩子動手，因為我不想讓他的童年充滿陰影」。

延伸閱讀

遭登門討債5萬元 高雄18歲男子竟亮刀涉嫌殺傷債主

企業捐5%月收益送愛心 北市141名清寒生受惠

稱前女友欠他30萬討債不成傳槍響 樹林警方拘提2人到案

企業捐5%月收益認助 北市141名清寒生將受惠

相關新聞

指導科展要上學倫課 中小學教師反彈

教育部近日修正中小學科展要點，增訂科展指導教師應在三年內修習至少三小時的學術倫理課，自後年起生效。未料有中小學老師不滿表...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

112公教新制黨團協商 全教總提「一個反對、二個要求」

立法院今天下午將進行朝野協商，決定112年教育人員退撫新制的法案內容，全國教師工會總聯合會今天表示，112新制不僅攸關未...

台中小學生被老師抓衣領騰空撞櫃 父報案喊：別再對孩子動手

台中一名國小男學生昨天在教室內，疑被老師當著全班同學面前抓衣領人騰空撞櫃子，再將他壓在桌上，父親昨天獲知後帶兒子到醫院診...

中小學師指導科展先上「學術倫理課」惹議 教育部：與論文門無關

教育部近日修正「中華民國中小學科學展覽會實施要點」暨「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂「指導老師...；報名時應檢附教...

校長暴走遭84%教師指不適任 台中教局：啟動外部調查

台中市教師團體指出，中市有國小校長決策無視法律，行政領導無視溝通，教學領導不尊重教師專業，且在公開場合咆哮教師，今年10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。