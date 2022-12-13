台中小學生被老師抓衣領騰空撞櫃 父報案喊：別再對孩子動手

台中一名國小男學生昨天在教室內，疑被老師當著全班同學面前抓衣領人騰空撞櫃子，再將他壓在桌上，父親昨天獲知後帶兒子到醫院診斷驗傷並報警，他說，「請您別再對孩子動手，我不想讓他的童年充滿陰影」。台中市教育局今天表示，已立即啟動調查，查明真相，若確有不當管教或違法處罰學生之行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

台中市教育局今天表示，這名國小四年級特教資源班男學生，昨天下午2點20分因未完成作業，遭老師出手拉扯並壓制於書桌上，造成身體挫傷，該校今天完成校安通報。

教育局已責成該校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」立即啟動調查，查明真相，倘確有不當管教或違法處罰學生之行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

教育局已請學校介入輔導學生以穩定情緒，並再次重申教師應以正向管教進行班級經營，形塑友善校園環境，尤其面對特教生更應展現耐心並用孩子能理解的方式溝通，與其建立信賴之關係，以確保受教權益。

學生的父親昨晚在臉書說，「如果我的隱忍是讓您成為霸凌我兒子的資本，我想您應該錯了」，昨天很誇張，老師當著全班同學的面前動手打他兒子，而且打傷，「如果今天是換成您的小孩或家人被如此對待，您情何以堪？」

男學生父親說，兒子升三年級時，已經向老師說明，兒子是注意力不足過動的小孩，家長也有聽老師建議帶去就醫，吃藥控制，學校輔導課程也ㄧ併進行中，他說這兩年兒子成長很多，學校輔導老師都很清楚，都很正向鼓勵他。

他說昨天兒子從安親班回家，家人得知昨天在學校狀況，他先問清楚，兒子沒有吵鬧，只是昨天沒有想法可以完成老師說的畫圖作業，希望隔天交作業。

男學生父親表示，他兒子卻被老師抓著衣領整個人騰空去撞櫃子，撞完櫃子再用手肘壓他兒子身體，壓在桌上，男學生父親說「請您跟我聯繫一下，讓我知道是我的孩子哪裡得罪您，還是我有得罪您的地方，如果需要我當面向您致歉，我很樂意，可以請您別再對孩子動手，因為我不想讓他的童年充滿陰影」。