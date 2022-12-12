中小學師指導科展先上「學術倫理課」惹議 教育部：與論文門無關

教育部近日修正「中華民國中小學科學展覽會實施要點」暨「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂「指導老師...；報名時應檢附教育部台灣學術倫理教育中心基礎核心單元3年內至少3小時之修課時數證明」，這項新規定自2024年1月1日起生效。有教師質疑，此舉與近來台大學術倫理案件有關，認為教育部不該強制教師上學術倫理課，而是應採鼓勵機制。

教育部對此強調，修正該規定是基於去年8月科展評審委員於舉辦科展的實務觀察，並依據評審委員建議進行研議，「與近期發生之大學學位論文事件完全無關」。

教育部修正科展實施要點，明文要求科展指導老師接受學術倫理訓練。一位不具名高中自然科教師表示，教育部不該強制教師上學術倫理課，也質疑這的「大動作」，是因應近來台大學術倫理案件的通盤檢討。他認為，教育部應採鼓勵機制，而不是強制執行。

科學班計畫發起人、台師大名譽教授林明瑞也認為，學術倫理訓練只是形式而已，多年前為了要落實科學班的個別科學研究，也僅是把學術倫理的內容，透過E-mail請學校代為宣導，教育部現在要求中小學科展指導教師上三小時的學術倫理課程，是不尊重老師，根本沒必要，公文宣傳就已足夠。

但也有教育界人士認為，近幾年高中小論文抄襲比例很高，之所以會被抓抄襲，也是因為啟用了比對機制，若能深化學倫概念，從老師到學生由上而下，不是件壞事。他表示，中小學科展問題不在於學術抄襲，而在於掛名，有時是別人指導的學生，卻被其他校內教師眼紅搶著「掛名」。

教育部表示，依據「台灣國際科學展覽會實施要點」，原即訂有研究倫理等相關規定。主因是去年8月於科展評審會議上，即有評審提出部分參賽作品有一稿多投、違反學術倫理之情形，因此建議檢討修正相關規定。並強調「與近期發生之大學學位論文事件完全無關」。

教育部也回顧修法歷程，國立台灣科學教育館今年3月邀集專家學者、全國性教師團體及各縣市教育局處開會研商，並於今年11月提報中華民國科學展覽會諮詢委員會討論通過，決議修正「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂規定「指導教師（授）報名時，應檢附教育部台灣學術倫理資源中心基礎核單元3年內至少3小時之修課數證明（於2024年TISF報名開始執行）」，於2024年開始執行。

教育部表示，國立台灣科學教育館於今年3月召開的要點研商會議，已邀請全國性教師團體及各縣市教育局處與會充分溝通；另為使指導教師能預先準備，故已明定前述增修規定，自2024年才開始執行。

教育部說，有關各界對於實施要點修正的意見，科教館會儘速蒐集相關建議後，再提報諮詢委員會進行討論。