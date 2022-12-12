第七屆尤努斯獎 客家藍染與大學USR團隊奪冠

由國立中央大學尤努斯社會企業中心主辦的「尤努斯獎：第七屆社會創新與創業競賽」來自各領域的前28強團隊輪番上陣，最後得獎者與評審共同合影。 圖／尤努斯社會企業中心提供

由國立中央大學尤努斯社會企業中心主辦的「尤努斯獎：社會創新與創業競賽」今年邁入第七屆，決賽暨亞洲影響力管理評論」創刊發布會12月10日於國立中央大學教學研究綜合大樓舉行，來自各領域的前28強團隊輪番上陣。社會企業組最終由提出以推動客家文化的傳承復興藍染工藝的「太平藍」團隊榮獲冠軍，抱走本屆最高額獎項；社會影響力組則由冠軍「【SDGs4】USR- hub看見需要千手扶學志工團隊」獲得冠軍。

第七屆社會企業組由「太平藍」團隊奪得冠軍，由國立中央大學尤努斯社會企業中心主任沈建文（左一）頒獎。 圖／尤努斯社會企業中心提供

第七屆近百組團隊參賽，社會企業組選出前三名及兩組優選團隊，冠軍「太平藍」團隊以傳統的客家藍染工藝與帶動弱勢婦女及社區中高齡村民就業，且為環保及文創兼具的美麗家園，復甦消失的產業與村落文化榮景，並使品牌走進國際時尚舞台。亞軍「連橫生技股份有限公司」則針對農業育苗塑膠盆器的環境議題，提出回收稻作剩餘物，並共同開發可分解的育苗盆器，同時解決在地農業廢棄物以及塑膠廢棄物的問題。季軍「崙禾社企」著力於推廣種植高經濟價值農作-蘆筍，帶動農業經濟，拓展社區營造、教育文化與環境保護等，期待此舉帶動社會關注農鄉發展、吸引青農返鄉，重現農鄉繁華。此屆評審團隊也挑選出兩組優選團隊，分別為「金牌飼養員」以推廣親職教育與廣動物輔助治療的多元性及重要性。與「忍刀五人眾」則主要服務領域為打造台灣各地區需要的各式移動服務平台，是台灣「第一」依衛福部長照 2.0 政策所量身打造出來的就醫復健交通接送媒合系統。

第七屆社會影響力組由「【SDGs4】USR- hub看見需要千手扶學志工團隊」團隊奪得冠軍，由國立中央大學尤努斯社會企業中心主任沈建文（左一）頒獎。 圖／尤努斯社會企業中心提供

社會影響力組以參賽團隊衡量自身社會影響力成果為評分表準，選出前三名及兩組優選團隊，冠軍「【SDGs4】USR- hub看見需要千手扶學志工團隊」為提升都市中的弱勢學童課輔機會與推廣藝術文化平權，強化實踐社會關懷議題不分城鄉的理念。亞軍「國際適境生活永續發展協會」著力改善大眾對於環境永續的距離感與刻板印象，從而願意成為在生活中展開永續行動的一份子。季軍「容廣心社會企業」則發啟誰帕誰徒步環島活動，鼓勵社區中的帕友及行動不便的長者，打破控制障礙，翻轉輪椅文化，用訓練替代照顧，運用方法拓展視野，走出帕金森的新路。兩組優選團隊，分別為「新樂園」著力串聯起新化在地與周邊區域的社企創業青年群聚的力量。「財團法人心路社會福利基金會性別研發團隊」為培育工作者投入性教育的機構參與，以團隊輔導提供工作者性教育培力，回應其在提供智能障礙者性教育時遭遇的困擾，並以系統性的支持提升職能，並以此提升智能障礙者的性健康權。

國立中央大學綦振瀛副校長進行開場致詞，肯定這項活動舉辦之意義。 圖／尤努斯社會企業中心提供

今年尤努斯獎結合企業社會責任、大學社會責任與聯合國永續發展目標精神，當日由國立中央大學綦振瀛副校長與國立中央大學管理學院許秉瑜院長揭開序幕後，今年國際講座特別邀請到英國知名的社企媒體《先鋒郵報 (Pioneers Post) 》創辦人Tim West跨海特別錄製一段影像進行專題演講，分享英國最新的社企發展趨勢，並舉辦本校籌備多時的《亞洲影響力管理評論》的創刊發布會。

國立中央大學尤努斯社會企業中心沈建文主任表示，非常感謝企業界及社福領域夥伴的大力支持，且勉勵在場所有夥伴，競賽目的是在於學習，並期許在未來能共同推動創造就業、解決社會問題並發揮社會影響力，帶動社會朝向永續發展邁進。