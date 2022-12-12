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高中孝道教育微電影競賽 TMS實驗機構學生首報獎就摘金

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署舉辦第四屆「大聲說『孝』心連結—111年全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，並於12月10日舉行頒獎典禮。圖／教育部提供
教育部國教署舉辦第四屆「大聲說『孝』心連結—111年全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，並於12月10日舉行頒獎典禮。圖／教育部提供

教育部國教署舉辦第四屆「大聲說『孝』心連結—111年全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，共有53組師生報名，經評審團嚴謹審查，紀錄片類選出前3名、優選1名與佳作3名；非紀錄片類選出前3名、與優選、佳作各5名及評審特別獎1名，共計21件優良作品。其中非紀錄片類第一名為台北市影視音實驗教育機構學生拿下，這也是首次有實驗教育機構的學生報名此獎項並獲殊榮。

國教署表示，今年得獎作品，紀錄片類第一名為台中市明德高中學生林鈺涓攝製的《我是誰?》，描述阿嬤獨自扶養小孩的辛苦，以及媽媽陪伴罹患失智症阿嬤的心路歷程；第二名為台南市光華高中學生林思彤拍攝的《孝順是什麼?【孝談人生】》，透過採訪不同年齡層對孝順的看法，進而反思並逐漸了解「孝順是什麼」；第三名為嘉義市華南高商學生楊潔瑜、林嘉怡、盧卉芸、何映林、李柏威、林祜芊攝製的《行走的光》，透過「陪伴」了解爸爸對於孝順的想法。

非紀錄片類第一名為台北市影視音實驗教育機構學生梅華宸、林昱廷、曾予晞、郭郡、張君立攝製的《緘默 TACIT》，以「女兒和父親」相處模式探討家人間不易表達的真實情感。而這也是首次有實驗教育機構的學生報名此獎項並獲殊榮。

非紀錄片第二名為新北市復興商工學生李詠儀、林夆謙、曹瑀真、吳恩璐、沈詩旻、王學蓺拍攝的《THE JAIL 囹圄》，描述罹患憂鬱症的母親因女兒的冷漠選擇輕生，藉此探討真正的孝親及關心；第三名為彰化縣北斗家商學生黃亭瑋、鄭伊芯、黃彥婷、魏祥如、陳麗君製作的《時時刻刻都要想起》，藉由剪影方式傳達陪伴的重要性，提醒大家回家陪伴父母的重要性。

國教署表示，為增進師生、家長與一般民眾對孝道教育的認知與理解，也設立孝道臉書粉專「全民返孝日」，以活潑有趣的貼文鼓勵更多人體現孝道，未來將持續透過這項競賽鼓勵更多學生活用所學，記錄生活中實踐孝道的行動過程，並讓孝道精神落實日常生活。

紀錄片 國教署

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