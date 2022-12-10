國發所學倫案監院啟動調查 教育部再發函要台大改善

桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅台大國發所學位日前均因論文抄襲遭撤銷，國發所接連兩人學位遭撤銷，教育部日前也重申八項品保機制，系所若未妥善處理學倫自律將減招，以及揭露各系所論文不公開的比例，其中一項為課責指導教授和系所責任，教育部證實，已配合監察院調查，日前發文予台大，要求台大必須查處情形、課責指導教授並提報至教育部。

台大國發所政治人物學歷接連因論文抄襲案遭撤銷，教育部日前重申八項品保機制，其中一項要求課責指導教授和系所責任，由於指導教授因需定期與學生會面討論、觀念指導，一旦學位論文有專業領域不符或違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討改進品保機制。

教育部更指出，如果指導教授或所屬系所未妥善處理或不作為，教育部將通知學校限期改善，屆期未改善會給予停招、減招等處分。

教育部證實，日前已配合監察院調查，並且配合論文品保機制，已要求台大改善且須查處情形、課責指導教授並提報至教育部。是否會給予懲處等，教育部將待台大釐清後依規定衡處。

此外，台大校長管中閔昨日舉行卸任前演講，近來多名政治人物出現學術倫理爭議，管中閔也於演講上分享，回台任教時學界急需paper，最簡單的方式是指導教授直接給學生題目，學生發表後便能畢業還能跟教授一起掛名，方法容易，但做法如同「瓶插」，在瓶中直接插花，花朵終究會枯萎。

管中閔指出，也有指導教授會帶領學生往同一個方向前進，但近似於如同「盆栽」，終究不可能茁壯成樹木，於是自己寧可陪學生摸索、慢慢從文獻中找到可發展的角度，從擔任「培養土」做起。