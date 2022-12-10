台北市優質學校今頒獎 51校獲得肯定

「111年度台北市優質學校」頒獎典禮今天舉行，全北市共計128校報名182件，由9位向度教授帶領數十位評選委員經過層層嚴謹評選後，最終評選出共計51校、63件申請案得獎；台北市教育局長曾燦金說，面對環境變遷，校園都在求新求變，很高興看到大家的正向結果，得獎很不容易，希望大家給教育人員肯定。

頒獎典禮今天在台北市成功高中舉行，今年度獲獎優質學校，其中學校領導3件、行政管理6件、課程發展6件、教師教學5件、專業發展3件、學生學習9件、創新實驗7件、校園營造10件、資源統整13件及整體金質獎1件；以學層區分，國小38件、國中15件、高中職10件。

曾燦金致詞時表示，很高興優質學校頒獎典禮進入第17屆，一直以來大家都用「智慧」和「創新」作為理念，今年共有182件報名，獲獎勝出比例約34.6%，能獲獎非常不容易，要通過初審、複審、決選的層層關卡，在這過程中包括校長、老師等人都很用心，他肯定大家在變遷的環境中求新求變的努力。

曾燦金說，疫情期間優質學校評選能順利完成，有賴教師研習中心周全規畫，及所有評審委員和受訪學校全力配合，每一向度獲獎的學校申請案，可獲頒20萬元獎勵金，整體金質獎學校獎勵金更高達150萬元，他恭賀以優異整體表現獲得整體金質獎的永安國小，育成高中也榮獲3個向度單項獎肯定，成績斐然。