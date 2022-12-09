管中閔今演講憶2018遭各路人馬圍毆 「五權若合力我會被打死」

國立台灣大學校長管中閔將於明年一月卸任，今日（12/9）以「人生可以有不同的選擇」為題演講，談論學思歷程外，也表示當年當選台大校長純屬意外，更意外是2018年遭各路人馬「圍毆」整整一年，「行政、立法、司法、監察一起來打我。」管更笑稱，好在國父孫中山主張五權分立，若五權合力，自己可能會被打死。

台大校長管中閔於卸任前以「人生可以有不同的選擇」為題，對校內學生舉行專題演講。管中閔表示，自己一路走來和很多台大教授的歷程不一樣，並非人生一帆風順，年輕求學時沈迷於撞球、閱讀文學和搖滾樂，白天在建中教室裡睡覺，課後更不遠千里從台北跑到桃園追女生。

想當然耳，管中閔表示，大學聯考只考上文化大學，上了大學胸無大志更沈溺於打麻將，「用現在的話來講就是很廢的人。」他更表示，父親到最後甚至不跟他說話，認為兒子已經沒有救、看不出來對人生的想法，直到去當兵父子間的心結才逐漸解開。

管中閔也分享1980年到美國求學的經驗，重新準備托福等考試，順利入學加州大學戴維斯分校，入學後卻因課程聽不懂，只能努力回頭學習數學，甚至曾經「讀不動」差點放棄學位。他表示，人生一路走來面臨很多波折，也曾面臨挑戰，有些來自於自己的選擇，有些則來自於大環境，也在人生轉折時做了一些決定，但2017年的轉折則過於慘痛。

管中閔本不願再提卡管案始末，但他於演講尾聲仍忍不住表示，當選校長是人生的意外，最大的意外則是當選台大校長後，2018年遭一群人整整圍毆一年。管中閔表示，當年「行政、立法、司法、監察分立，輪流一起來打我。」還好國父孫中山主張五權分立，如果五權合力，可能已經被打死了。

管中閔談到，2018年時，徹底覺得參選台大校長是人生最大錯誤，但好在撐了過來，2019年上任台大校長至今3年11個月。現在必須承認，後來造成的結果雖然痛苦，但至今回想可能是人生最好的選擇，很榮幸為台大服務了四年。

管中閔也勉勵學生，人生總會遇到不同選擇，沒有人能事先知道什麼是正確的選擇。他提出四點建議，首先要「相信改變」，相信可以改變自己或者改變他人，其次是做選擇「永不嫌晚」，選擇不一定保證成功、充滿變數，但需要「專注與堅持」，最後則是「功不唐捐」相信努力會有代價。