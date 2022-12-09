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越南媽媽陳雪娥翻轉人生 不識中文蛻變語言教師

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
越南媽媽陳雪娥目前擔任新竹縣竹東鎮員崠國小新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供
越南媽媽陳雪娥目前擔任新竹縣竹東鎮員崠國小新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供

從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，甚至還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。17年前從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了家庭和孩子開始中文學習，後繼投入越南語言教學，並自行編製語言教具，在台灣傳承越南文化。陳雪娥一步一腳印、努力被看見，今年獲得新竹縣政府新住民學習楷模肯定。

今年48歲的陳雪娥，2006年一人隻身來到人生地不熟的台灣，為了陪伴孩子而不斷進修求學，一路從國小開始學習，接著讀國中、高中，再到空中大學，最後順利取得學士學位，並獲得成績優良學習楷模獎；目前她也成為竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員，協助小學生學習越南語。

縣府教育局表示，陳雪娥積極向學，假日期間也不斷地充實自我，不僅擔任新住民語文教學支援人員，更通過新住民子女華語補救（越南語）通譯人員培訓課程，並自行編製了越南語的教具，讓學生更容易吸收。

此外，她也積極精進自身的教學內容設計，參與新住民語教學支援人員教師研習，指導新住民將越南語融入生活。好學的她，今年也獲選為縣府「新住民一代學習楷模」計畫中，新住民學習楷模肯定。

「只有終身學習，才能因應環境的改變。」陳雪娥表示，她鼓勵新住民姊妹，兼顧家庭、工作之餘仍要抽空學習，過程雖然很艱辛，但能學到無限的知識與技能，更能融入台灣的生活。

來自越南的陳雪娥，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供
來自越南的陳雪娥，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供
從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了家人開始中文學習，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業。圖／縣府提供
從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了家人開始中文學習，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業。圖／縣府提供

新住民 越南 語言

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