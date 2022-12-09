越南媽媽陳雪娥翻轉人生 不識中文蛻變語言教師

從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，甚至還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。17年前從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了家庭和孩子開始中文學習，後繼投入越南語言教學，並自行編製語言教具，在台灣傳承越南文化。陳雪娥一步一腳印、努力被看見，今年獲得新竹縣政府新住民學習楷模肯定。

今年48歲的陳雪娥，2006年一人隻身來到人生地不熟的台灣，為了陪伴孩子而不斷進修求學，一路從國小開始學習，接著讀國中、高中，再到空中大學，最後順利取得學士學位，並獲得成績優良學習楷模獎；目前她也成為竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員，協助小學生學習越南語。

縣府教育局表示，陳雪娥積極向學，假日期間也不斷地充實自我，不僅擔任新住民語文教學支援人員，更通過新住民子女華語補救（越南語）通譯人員培訓課程，並自行編製了越南語的教具，讓學生更容易吸收。

此外，她也積極精進自身的教學內容設計，參與新住民語教學支援人員教師研習，指導新住民將越南語融入生活。好學的她，今年也獲選為縣府「新住民一代學習楷模」計畫中，新住民學習楷模肯定。