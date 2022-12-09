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烏魚季登場！嘉縣食魚教育列車開進溫港國小學童樂開懷
嘉義縣烏魚季登場，縣府與嘉義養殖協會合作烏魚產業文化活動起跑，日前食魚教育列車第一站來到東石鄉塭港國小，原本參與活動是小三至小五40多名學童，佈置教具，吸引20多名位幼兒園小朋友參加，食魚教育寓教於樂，識魚、切魚、炸魚、吃魚。
「老師，烏魚裂開了！」幼兒園男童指著烏魚拼圖的零片，迫不及待告訴漁業科長張建成及講師，萌樣可愛，講師告訴他，「這是拼圖遊戲的卡片呦！」
講師吳文智介紹烏魚大小故事，從洄游講到養殖，從特徵講到習性，從性別轉換講到烏魚三寶，有獎徵答，小朋友搶答超熱烈，吳文智說，教小朋友比大學生來得歡樂又有成就。
除有獎徵答，也玩魚體拼圖、烏魚子製作流程排序教材，小朋友聆聽吳文智述說認識烹調，從切魚、調粉、辨油溫、炸魚、擠沙拉，到中餐每童都有烏魚吃，小朋友認真聆聽。
張建成說，食魚要從小扎根，雖生長漁鄉，不過學童對烏魚只認識一點點，2小時課程，透過教學、體驗、遊戲、吃魚，引導學童認識烏魚，鼓勵小朋友多吃家鄉養的魚，希望他們都成為知魚、識魚、愛吃魚的食魚小達人。
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