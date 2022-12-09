烏魚季登場！嘉縣食魚教育列車開進溫港國小學童樂開懷

嘉義縣烏魚季登場，縣府與嘉義養殖協會合作烏魚產業文化活動起跑，日前食魚教育列車第一站來到東石鄉塭港國小，原本參與活動是小三至小五40多名學童，佈置教具，吸引20多名位幼兒園小朋友參加，食魚教育寓教於樂，識魚、切魚、炸魚、吃魚。

「老師，烏魚裂開了！」幼兒園男童指著烏魚拼圖的零片，迫不及待告訴漁業科長張建成及講師，萌樣可愛，講師告訴他，「這是拼圖遊戲的卡片呦！」

講師吳文智介紹烏魚大小故事，從洄游講到養殖，從特徵講到習性，從性別轉換講到烏魚三寶，有獎徵答，小朋友搶答超熱烈，吳文智說，教小朋友比大學生來得歡樂又有成就。

除有獎徵答，也玩魚體拼圖、烏魚子製作流程排序教材，小朋友聆聽吳文智述說認識烹調，從切魚、調粉、辨油溫、炸魚、擠沙拉，到中餐每童都有烏魚吃，小朋友認真聆聽。