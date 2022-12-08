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靖娟文教基金會推兒童道安教材 首邀網紅吳鳳拍片

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
靖娟基金會統計發現，超過7成5的家長不放心讓孩子自己上學，調查主因為「車輛不禮讓」，其次是「通學環境不佳」。示意圖／本報資料照片
靖娟基金會統計發現，超過7成5的家長不放心讓孩子自己上學，調查主因為「車輛不禮讓」，其次是「通學環境不佳」。示意圖／本報資料照片

根據交通部統計，近3年有超過2.8萬名12歲以下兒童因交通事故死傷，以台北市為例，12歲以下兒童行人發生交通事故比例18%，其中6成是因為「過馬路」。靖娟文教基金會長期與遠通電收推動兒童道安教育，分齡設計「兒童道安輔助補充教材影片」，並邀請知名YouTuber吳鳳拍攝宣導影片，即日起也開放全台校園免費申請使用全新教材。

靖娟基金會統計發現，超過7成5的家長不放心讓孩子自己上學，調查主因以「車輛不禮讓」占73.4%，其次是「通學環境不佳」31.4%。該會推出低年級學齡兒童適用的「馬路這樣過，安全READY GO！」影片，重現學童日常過馬路的常見危險情境，中高齡學童部分推出「騎乘注意GO，安全一定夠！」凸顯兒童騎自行車可能遇到的道安風險。

靖娟基金會表示，近年考量疫情改為線上學習，拓展製作「兒童道安輔助補充教材影片」公開分享，焦點轉為應用線上教育協助學童身歷其境。今年也首次邀請吳鳳拍片響應，透過分享各國道安教育的異同之處，進一步了解不同國家對於兒童道安教育的多元宣導方式。相關教材影片可至靖娟基金會YouTube頻道觀看

YouTube 網紅 吳鳳

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