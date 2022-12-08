10邦交國使節訪高雄校園 入班體驗午餐學生秀雙語
高雄校園今天很國際！來自帛琉、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、巴布亞紐幾內亞、海地6國大使，拜訪五福國中，學生以原住民舞蹈迎賓。聖文森及格瑞那丁、貝里斯、聖露西亞與聖克里斯多福及尼維斯等4國大使，訪問天主教道明高級中學，學校國樂團演奏中國傳統樂曲「羽調」，歡迎遠方的朋友。
帛琉大使歐儒侃David Orrukem現場高歌帛琉當地歌曲，表示是當地酋長最高的祝福，要送給五福國中師生們，他表示，在美國當過9年英文老師，也在帛琉當過校長，台灣人好客有禮，熱情邀請師生們去帛琉，欣賞帛琉美麗的風光。
大使們和五福國中學生用午餐，今天的主菜是鹽酥雞，菜色讓大使們讚不絕口。餐後學生以英語介紹高雄名勝美食及特色文化，邀請大使體驗傳統童玩竹蜻蜓、陀螺等；再由雙語社團BBC社團學生擔任迎賓大使，全程以英語介紹台灣校園生活，大展雙語教學成果。
加勒比海4個邦交國，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁。為展現道明中學雙語、國際教育成果，此次交流活動的接待大使都由學生擔任，表現出流暢的英文能力與穩健的台風。學生朱彥翔與楊瑜珊擔任主持人，很榮幸有機會與友邦大使互動。
道明中學校長林耀隆表示，此次外交大使入校交流活動的啟動契機即是在兩年前的高雄燈會中，道明學生主動爭取參與邦交國之一「聖克里斯多福及尼維斯」的文化服務工讀工作，在工讀期間表現積極出色，讓大使館留下深刻印象。
中華民國目前有14個邦交國，為讓師生認識加勒比海友邦，道明中學特地在所有學生來往的活動空間裡，規畫友邦國家小知識海報展，圖文並茂介紹4個邦交國的食衣住行相關資訊，期待學生能把握這次與大使近距離互動的難得機會，提升對海外友邦的認識。
教育局長謝文斌表示，感謝學校精心規畫系列活動，完美體現在地特色文化，更顯現高雄雙語教育成效。市長陳其邁重視雙語教育不遺餘力，藉由加碼補助學校聘請雙語社團教師，並以至少成立2個雙語社團為原則，讓雙語教育結合社團活動，促發學生日常雙語使用的動力，進而提升學生英語力並營造友善雙語學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言