校園禁抖音恐釀反效果？他提「1妙招」眾人讚：臉書就是這樣涼去的

隨著數位教育普及、生生有平板政策上路，校園是否禁止抖音（TikTok）或者管制抖音也掀起討論話題。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航提出看法，認為抖音恐怕會越禁越多人用，不如反其道而行讓「老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。

周偉航昨（8）晚在「特急件小周的人渣文本」發文表示，校園想要禁止學生玩抖音，有可能越禁越多人用。既然這樣，不如反其道而行，把抖音變成教學軟體，然後規定學生每天都要用抖音繳交作業，交了之後自動傳連結到父母的LINE，讓父母可以即時監看家中學生的狀況。周偉航說，「只要有老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。

貼文曝光後網友紛紛表示贊成，「支持」、「期中期末考都改成上台現場拍抖音，結束後再上傳，光想就受不了了」、「光想都感到害怕」、「這招太神了吧」、「還要變成考試科目，回家看完要做內容筆記、心得感想，給小孩公式讓他們計算流量收益」、「早安圖用抖音發，小孩就不玩了」、「真的！臉書當年就是這樣涼去的」。更有人提議「要改成班上分兩組，抖音組要負責定期交影片，每周一小時抖音影片全班欣賞，且每部觀看數必需一百次以上，沒有一百次就自己看滿補到一百次；至於不看抖音組，可以提前一小時下課」。

我國數位發展部日前將抖音列為「危害國家資通安全產品」，並已限制公部門資通設備及所屬場域使用。至於校園是否跟進禁止，教育部長潘文忠僅回應，針對目前可能出現資訊安全的軟體，教育部將跟數發部進行跨部會的通盤討論；國科會主委、行政院資安會報副召集人吳政忠說，因目前大學使用了不少，全面禁止茲事體大，不可能一下子就禁，將會提出配套措施。