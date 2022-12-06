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私立大學爭取民間捐款私校100%抵稅 教團力挺支持修法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化下私立大學辦學艱苦，私校工會指出，現行許多施政和制度根本是歧視私校辦學，教育應不分公私。圖／聯合報系資料照片
少子化下私立大學辦學艱苦，私校工會指出，現行許多施政和制度根本是歧視私校辦學，教育應不分公私。圖／聯合報系資料照片

根據現行規定，若民間要捐款私立大學僅能扣除稅額20%，但捐給國立大學則能100%扣抵，站在節稅角度，民間更傾向捐給國立大學，私立大學校長近日表態，要求政府應比照個人或事業對公立學校捐款100%認列扣除額。私校工會表示，現行許多施政和制度根本是歧視私校辦學，教育不分公私，支持刪除所得稅法第16條、第36條，以及私校法第62條有關社會對私校捐款等不公平限制。

近年碰上少子化，私立大學辦學陷入困境。私立大專校院校長近日召開會議，共同呼籲政府應修法，刪除所得稅法第16條、第36條及私立學校法第62條有關個人或企業對私校捐款等不公平限制，政府應比照個人或事業對公立學校捐款100%認列扣除額。

私校工會理事長尤榮輝表示，公私立學校一直存在不公平的競爭，包括政府補助公校優於私校，又公立大學學費僅是私立大學的一半，又如民間捐款給私立大學只能扣除稅額20%，捐給國立大學則能100%扣抵，許多施政與制度根本是歧視私校辦學，對私校學生甚為不公。

尤榮輝呼籲，教育部應確實做到「教育不公私」，不能要私校負起辦學義務時就要求比照公校，一談到權利時就對私校七折八扣。歐美許多一流學府都是私立大學，在於國家稅制支持社會捐助私校，才讓私立大學蓬勃發展；反觀國內私立大學只能在不公平的環境下清寒辦學，被社會視為次等學校，不合理的結構應被打破。

對此，私校工會表示，支持校長倡議修法解除社會捐款私校種種限制，若教育部同意「教育不應分公私」，就應推動修法讓社會捐款私立大學得100%認列扣除額，並刪除所得稅法第16條、第36條，以及私校法第62條有關社會對私校捐款等不公平限制。

捐款 教育部 少子化 私立大學

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