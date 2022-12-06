推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗

為推動校園生命教育課程，新北市動保處日前安排三芝國中參訪三芝動物之家，教導學校師生完整動物收容管理課程，靜態課程包含動物保護法簡介、禁用捕獸鋏宣導、動物之家環境介紹等。動態課程則讓溫馴可愛貓咪來和小朋友們握手擁抱，讓從來沒有摸過貓咪的學童們能夠近距離抱著貓咪互動學習。

新北市三芝國中輔導組長陳韋誌在今年8月份，向動保處預約生命教育課程，讓學生可以外出學習與動物相處方式及動保觀念，陳韋誌說，生命教育行程非常豐富，除了讓學生了解動物保護法相關規定之外，很多學生都是人生第一次參觀公立動物之家，能夠直接抱起貓咪進行零距離接觸，可以讓學生們從小就建立起正確動物保護觀念。

動物之家獸醫謝弘斌表示，公立動物之家功能是一個轉運站，除了孩童教育學習之外，同時也是提供犬貓一個短期訓練基地，最終目的就是希望這些動物，可快速順利融入每位認養人的家庭。