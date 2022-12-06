快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三芝國中學童首次與貓咪近距離互動。圖／新北市動保處提供
三芝國中學童首次與貓咪近距離互動。圖／新北市動保處提供

為推動校園生命教育課程，新北市動保處日前安排三芝國中參訪三芝動物之家，教導學校師生完整動物收容管理課程，靜態課程包含動物保護法簡介、禁用捕獸鋏宣導、動物之家環境介紹等。動態課程則讓溫馴可愛貓咪來和小朋友們握手擁抱，讓從來沒有摸過貓咪的學童們能夠近距離抱著貓咪互動學習。

新北市三芝國中輔導組長陳韋誌在今年8月份，向動保處預約生命教育課程，讓學生可以外出學習與動物相處方式及動保觀念，陳韋誌說，生命教育行程非常豐富，除了讓學生了解動物保護法相關規定之外，很多學生都是人生第一次參觀公立動物之家，能夠直接抱起貓咪進行零距離接觸，可以讓學生們從小就建立起正確動物保護觀念。

動物之家獸醫謝弘斌表示，公立動物之家功能是一個轉運站，除了孩童教育學習之外，同時也是提供犬貓一個短期訓練基地，最終目的就是希望這些動物，可快速順利融入每位認養人的家庭。

新北市動保處表示，動保處除了與各級學校合作戶外教學，也提供飼養校園犬終生醫療服務，包含終身免費狂犬病疫苗施打、基礎疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥等。國教署每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1萬5000元到5萬元。各級學校如有興趣飼養校園犬，可至動物之家認養，動保處將提供學校師生與犬貓互動課程。

老師帶領學童與貓咪互動玩樂。圖／新北市動保處提供
老師帶領學童與貓咪互動玩樂。圖／新北市動保處提供

動物之家 貓咪

延伸閱讀

飼養保育類豬鼻龜死亡沒報備 新北動保處裁罰1萬元

犬貓認養數逐年下降 台北市與民間團體合作為毛小孩尋家

世界愛滋病日 受傷野貓患愛滋也可收養

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

相關新聞

班班好食材 教長：是額外加菜

為了搶救石斑魚，政府砸六億元推動「班班吃石斑」，卻因供給不及恐改為「班班好食材」，但預算科目專款專用，若改買其他食材是否...

通盤檢討大學學術倫理 教長曝明年大學校長會議將處理

近來政治人物博碩士論文爭議不斷，前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、前立委蔡壁如、立委蔡適應學位皆遭撤銷，外界關注教育部是...

考生注意！升大學英聽二試週六登場 今公布試場分配表

112高中英語聽力測驗第二次考試將於12月10日、本周六舉行，分別於30個考區、1096個試場辦理，第二次考試報名人數總...

教部曾發函禁止 民團揭多校仍讓學生輪值站路口導護

去年一名國中教師在值勤導護時遭撞成重傷，許多教師團體出面呼籲不應讓老師、學生站路口指揮交通，教育部也發函宣導。台灣青年民...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗

為推動校園生命教育課程，新北市動保處日前安排三芝國中參訪三芝動物之家，教導學校師生完整動物收容管理課程，靜態課程包含動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。