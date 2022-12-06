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推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗
為推動校園生命教育課程，新北市動保處日前安排三芝國中參訪三芝動物之家，教導學校師生完整動物收容管理課程，靜態課程包含動物保護法簡介、禁用捕獸鋏宣導、動物之家環境介紹等。動態課程則讓溫馴可愛貓咪來和小朋友們握手擁抱，讓從來沒有摸過貓咪的學童們能夠近距離抱著貓咪互動學習。
新北市三芝國中輔導組長陳韋誌在今年8月份，向動保處預約生命教育課程，讓學生可以外出學習與動物相處方式及動保觀念，陳韋誌說，生命教育行程非常豐富，除了讓學生了解動物保護法相關規定之外，很多學生都是人生第一次參觀公立動物之家，能夠直接抱起貓咪進行零距離接觸，可以讓學生們從小就建立起正確動物保護觀念。
動物之家獸醫謝弘斌表示，公立動物之家功能是一個轉運站，除了孩童教育學習之外，同時也是提供犬貓一個短期訓練基地，最終目的就是希望這些動物，可快速順利融入每位認養人的家庭。
新北市動保處表示，動保處除了與各級學校合作戶外教學，也提供飼養校園犬終生醫療服務，包含終身免費狂犬病疫苗施打、基礎疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥等。國教署每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1萬5000元到5萬元。各級學校如有興趣飼養校園犬，可至動物之家認養，動保處將提供學校師生與犬貓互動課程。
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