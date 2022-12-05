台南12年國教宣講 北極星家長論壇叫好又叫座

台南市教育局與家長團體連日來合辦「北極星家長論壇」宣講活動，8場宣講活動的參與人數超過千人，其中建興國中場超過5百人，參與人數創紀錄。教育局表示，宣講內容從生活實例、會考考題到運用科技載具，讓家長更了解12年國教的教育理念和台南市教育政策。

黃偉哲市長表示，親師生的合作才是推動教育最佳動力，期盼教師與家長扮演北極星角色，溫柔堅定陪伴孩子，指引學習方向。

教育局長鄭新輝感謝家長的參與，並以Gardner的多元智能理論提醒家長多了解孩子的優勢，也以自家孩子的教養歷程，分享對孩子要陪伴、支持及鼓勵，讓孩子優勢發展、發光發熱。

各場宣講會由督學陳思瑀及校長解析及實作學力檢測或會考試題，並說明如何運用核心概念，研發更具生活實踐力的課程，也介紹後疫情時代下，學生如何使用數位學習來拓展視野與培養自學力，並且說明要讓學生都能自在使用母語及英語進行學習、溝通、表達與生活的雙語教學。

家長希望教育局可以繼續為學生辦這樣的課程，讓學生更清楚自己的未來；也有擔任國小老師的家長，希望能在他服務的國小辦一場論壇。