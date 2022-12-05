新北技職名人賞推適性發展 邀鄧有癸傳授侯友宜煎牛排

新北市教育局今在樹人家商舉辦「新北技職名人賞」甄選計畫。新北市長侯友宜說，適性發展是新北市非常重視的教育政策，期望透過技職名人賞甄選計畫，讓這群技職學長姐鼓勵學弟妹勇敢適性探索。現場還邀請教父牛排創辦人鄧有癸指導煎牛排、擺盤技巧與成為米其林一星的秘訣。

侯友宜表示，在這些技職名人故事中，看到他們有明確人生方向、堅定毅力，期望透過新北技職名人賞甄選計畫，讓這群技職學長姐鼓勵學弟妹勇敢適性探索。新北市也將徵求更多各領域發光發熱的優秀校友，以自身的生命故事鼓勵下一代孩子適性發展。

教育局長張明文表示，新北推廣適性發展不遺餘力，每年逾200場的親師生適性宣導、各類適性發展活動、研發教材教案，並成立全國最多的16所職探中心及新北市生涯發展教育中心。

教育局說，新北技職名人賞甄選首波挑選10位技職名人，包含牛排教父鄧有癸、川睦建設公司董事長林天財、智造科技公司總經理洪鏈翔、國際陶藝師曾祥軒、罡風創意映像3D影像特效師江怡賢、台塑海運船東督導楊治華、著名插畫家馬克、技職奪金青年賴俊賓、美諾酒店集團中華區銷售總監蔡佳君及國際技職達人黃柏馨等，邀請這些頂尖人才以學長姐的角色，回到新北市各級學校與孩子們分享專業、傳承經驗。