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藍營籲台大清查陳明通門生173篇論文 須經檢舉舉證才調查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。本報資料照片
藍營要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文。本報資料照片

桃園市長鄭文燦昨天傍晚證實其台大國發所學位遭撤銷，並表示願意坦然面對審定結果，並針對引述瑕疵致歉。但藍營今天要求徹查台大教授陳明通指導的173篇論文，但經本報查詢「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」一定要須經過「舉發」才會判斷是否啟動調查。再者，外界也認為，台大、國發所放任陳明通應懲處高層，但台大則表示沒有回應。

桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅均為國安局長陳明通台大國發所學生，如今兩人學位都因為論文瑕疵遭撤銷，藍營今天也表示，陳明通桃李滿天下，其中不少都是政界人士，要求應徹查陳所指導的173篇論文。

但本報查詢「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，學術倫理調查都須經過「檢舉」，且須檢舉人檢附證據，經學務處人員形式要件審查，確認受理才會轉交被檢舉人學院並組成學術倫理審定委員會，並以保密方式進行。也代表幾無條件要求台大主動徹查173篇論文。

一名學術倫理專業學者表示，發動學術倫理調查是非常謹慎的事，加上耗費資源大且須具體舉證，絕對不是收到謾罵信件等就會成案調查。在沒有檢舉人的狀況下，國內幾乎沒有學校主動發起調查單一教授指導論文的案例，又陳明通該案173篇論文有不少是一般民眾，各界應思考，是否真的要牽連這麼廣，否則是浪費學術、行政資源。

但台大學術倫理案件處理要點也指出，「對於匿名檢舉案件或其他情形之舉發，教務處於必要時，得依職權主動處理。」何謂其他情形舉發？該名學者則表示，通常為教育主管機關收到檢舉交辦；或是國際級學術醜聞，如數年前的郭姓教授一案，經由海外單位通知或公告，學校也會視為檢舉而主動調查。

台大 陳明通

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