唯一文資獲獎 原台北刑務所官舍獲公共工程金質獎優等
台北市政府文化局表示，文化局首次報名公共工程最高榮譽「公共工程金質獎」即告捷報，以「歷史建築原台北刑務所官舍修復工程」（榕錦時光生活園區）獲得「第22屆公共工程金質獎」公共工程品質優良獎建築類「優等」獎項，是全台優等案例中唯一一處文化資產。
文化局表示，行政院公共工程委員會11月30日公布「第22屆公共工程金質獎」得獎名單，文化局以歷史建築原台北刑務所官舍修復工程獲獎，這次全國只有2處文化資產獲得公共工程建築獎項，「原台北刑務所官舍」為唯一優等獎項得主，顯示台北市文化資產修繕工法及保存維護成果備受各界肯定。
文化局表示，原台北刑務所為日本統治時期所興建的現代化監獄之一，其規模為全台最大，光復後做為「台北監獄」使用。位在金華街與金山南路交界的「原台北刑務所官舍」則是刑務所周邊的獄政管理宿舍，見證了台灣自日本時期以降的獄政歷史發展。文化局為維護活化文化資產，進行整體空間與設備的規劃修復，並與民間公私協力，打造全齡共享的「榕錦時光生活園區」。
「原台北刑務所官舍修復工程」的設計監造單位建築師徐裕健表示，在整修前走進台北刑務所官舍區看到滿是斷垣殘壁。再利用計畫的實施，進一步提供市民新的都市人文生活場域，很欣慰刑務所的修復工程，點亮了原本幽暗的街區，彰顯出舊市區的更新價值。
施工單位慶霖營造股份有限公司董事長楊傑翔感謝文化局及設計監造單位的協助與監督，他說獲獎是各單位通力合作、盡心盡力完成工程的最大肯定。未來會持續完成更多的傳統建築修復案，為保存文化資產持續盡一份心力。
文化局表示，文化局為此案不眠不休，工程從2017年開始規劃設計，並於2018年底開工；文化局於工程進行同時，以北市首創老房子文化運動計畫媒合民間單位，將原台北刑務所官舍打造為榕錦時光生活園區。園區自今年9月7日開幕日來，每日湧入數千至萬人次參觀，歷史建物活化深受民眾好評。
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