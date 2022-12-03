北市逾30高中開國際課程 教部補助擴全國 每校最多30萬

台北市高中近年力拚國際化，持續與國外學校推動大學預科、雙聯學制課程，根據統計光台北市開課校數就逾30校，相當占全市總高中校數四成。教育部近期也拍板，若全國公立高中有意實施雙聯學制和國際課程，課程鐘點費甚至暑期老師帶隊旅費等，每校每學年最多可補助30萬；也補助學校協助中低收入戶等參加參加雙聯學制，但最多一人，每校每學年以補助7萬為限。

台北市高中近年吹起國際化風潮，包括國際文憑（IB）、台英國際大學預科課程（IFY）、台美雙聯學制（JDP）等，高中生於求學階段有機會赴海外就學，畢業後則可取得國際文憑或國外學校畢業證書。

教育部近期推動公立高中和美、英、澳等英語系國家合開雙聯學制，將補助公立學校辦理雙聯學制開班費，補助包括所定學習節數內的授課鐘點費、課餘授課鐘點，乃至於暑期教師帶隊旅費，包括機票、保險、簽證等都有補助，但每學年每校以台幣30萬為限；也為了鼓勵中低收入、身心障礙子女學生參加雙聯學制，每校每年最多可補助一名學生，以7萬為限，若學生要到國外修讀，則可另外補助每學年最多10萬。

台北市中正高中近年推動台美雙聯學制，在學期間學生可有5周在美學習。教務主任許孝誠表示，學校和美國的高中簽約合作，美方會派諮詢、輔導專家，要掌握台灣是否依照需求授課以及學生出席狀況，學校也以此做線上諮詢。學生除學費還必須付出一筆營運費，一年約20萬，若再包含出國費用，家長一年則需負擔約60萬元。

許孝誠說，學校會設法爭取補助，畢竟多爭取一點，學生的負擔就會少一些。近年北市教育局支持學校辦理雙聯學制，但地方學校申請者愈來愈多，補助勢必僧多粥少，辦理雙聯對學校支出是一大考驗，可以思考結合企業募款、家長會等資源。

台北市百齡、陽明、明倫高中等三校則合辦雙聯學制「台加博雅盟」。百齡高中校長張盈霏表示，課程約七成需由學生自費，其餘為教育局補助，最高支出還是在於教師授課鐘點，雙聯學制學生須上逾400小時的包括學術英文等課程，目前教育局每年給予三校約250補助，由三校均分。目前還在規劃申請教育部補助，也正了解是否能和教育局補助重複申請。

但也有學校高層認為，只要是雙聯學制或國際文憑課程都要價不菲，即便補助一名學生7萬元，但除非有多方補助，否則學費動輒幾十萬，中低收入戶還是不可能來。