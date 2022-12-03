包場看金馬獎國片「哈勇家」 宜蘭縣府邀師生力挺泰雅電影

電影「哈勇家」全片在宜蘭縣大同鄉南山村泰雅族部落拍攝，今年在第59屆金馬獎勇奪2大獎。宜蘭縣長林姿妙日前接見導演陳潔瑤及其團隊，允諾全力支持在地好片、推廣原住民族文化發展，縣府已規畫12月11日在宜蘭市新月豪華影城包場，舉辦4場電影放映會，邀請縣內國中小師生一同走進戲院。

「哈勇家」獲宜蘭縣政府補助影視拍攝，第59屆金馬獎入圍6項大獎，來自宜蘭南澳的陳潔瑤奪下最佳導演獎，不只是台灣首位獲獎女導演、第一個原住民得獎導演，亦是第一位獲此殊榮的宜蘭導演。

陳潔瑤11月29日與劇組演員帶著金馬獎回家鄉，她說自己沒在宜蘭長大，也不會織布，如今以拍電影回來尋根，相信原住民孩子、宜蘭孩子也能用其方式在各行各業發光發熱；同時鼓勵宜蘭子弟、年輕朋友進戲院看電影，也請縣長推廣，林姿妙當下允諾，也請縣府教育處安排。

縣府教育處表示，12月11日在宜蘭市新月豪華影城，共有4場次電影放映會，每場次100個名額，歡迎各校踴躍報名，對象以弱勢家庭學生、原住民籍學生為優先，邀請師生假日延伸學習課程，提升學生學習成效，展現對原住民族教育的重視。

林姿妙說，縣府重視原住民族教育推展，協助各原住民重點學校發展民族教育，且為落實推動「全民原教」政策，此次舉辦縣內師生一起觀賞「哈勇家」，提供一般地區學校認識原住民族文化的機會，師長將帶領學生討論電影中的家庭議題，體認家庭和諧的重要性，進而於觀影後回家和家人分享，建立良好的家庭關係。

縣府指出，「哈勇家」描述泰雅族傳統家庭文化、當代社會現象交織的故事，是導演陳潔瑤多年在原鄉部落田調及影像製作經驗，完成的第3部劇情長片，以泰雅族傳統信仰Gaga為主軸，闡述當代族人面臨主流社會衝擊，仍須依Gaga所規範的人際相處、生活紀律。