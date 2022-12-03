【專家之眼】為何故宮院長要退回蘭千山館藏品？

立法院11月30日的故宮預算審查會上，立委吳怡玎問吳密察院長，故宮庫房是否足夠，為什麼要把所有的寄存品，包括蘭千山館文物及張大千名畫都退回？吳密察回答，北院未來庫房將不足，但南院庫房是夠的。吳怡玎追問他，那為什麼不能放南院？吳密察支支吾吾地說，邏輯上可以，但感情上不行，因為社會上有些人認為它應該放北院。

身為國際級大博物館館長，憑空捏造一個不知哪裡冒出來「社會有些人」的「感情」，做為退寄存的理由，實在令人歎為觀止。綜觀世界各大博物館，寄存制度非常普遍，而且館方都會想方設法留住文物，唯恐主人取回寄存品。像寄存在倫敦畫廊的拉斐爾名作〈粉紅色的聖母〉，因為主人忽然要拿回，賣給美國的蓋提博物館，畫廊便趕緊籌足巨資，把它買下來，雖然拉斐爾並非英國人。

至於博物館長堅持把寄存品退還主人，則是前所未見的奇聞，吳密察可能是破天荒的第一個，或可載入史冊，申請金氏世界紀錄。吳密察要退回所有寄存品的另一個理由是，故宮不應長期借給私人存放物品，淪為幫私人典藏的空間。立委吳思瑤、何欣純等也紛紛幫腔，問公家憑什麼要幫私人保管藏品？

也許不能怪他們外行，而是「寄存」兩字容易誤導無知者。最近有研究指出，所謂在博物館寄存，歐美通稱為「長期借展（long-term loan）」，除了所有權未移轉之外，基本上即等同於館藏。典型的例子，就是荷蘭的梵谷博物館，係由梵谷基金會長期借展，因為梵谷生前只賣出一幅畫作。假如館長要把寄存品退回，那就得關門大吉了。

若以更精確的「長期借展」來看待蘭千文物，那麼與其說是故宫幫林家保管藏品，不如說是林家免費讓故宮展示、典藏、研究他們的珍稀文物。半世紀多來，蘭千文物參與了無數次展示，不知幫故宮賺了多少門票費、紀念商品費。到底是林家占了故宮的便宜，還是故宮占了林家的便宜？

蘭千文物還曾赴日展出，日本學者專論介紹，連天皇都來排隊參觀。吳思瑤等立委竟然以蘭千文物未經過審查便寄存為由，質疑它們的價值。試問，翠玉白菜、肉形石也沒有審查過，難道也要懷疑其收藏的合理性嗎？

吳密察說，未來寄存要以捐贈為前提。吳思瑤進一步提到清水黃家的寄存品因為要被退還，所以改為捐贈，還叫吳怡玎去遊說林家捐贈。所以，退寄存的目的就是要逼人家捐贈？要寄存，空間就不足，改為捐贈，空間就足了，真是神邏輯！如此威逼人家，意欲強取豪奪，請問我們還是民主國家嗎？

蘭千最具代表性的藏品之一，唐朝書法家褚遂良的黃絹本〈蘭亭〉，曾流至日本，後來林柏壽從大阪著名收藏家齊藤悅藏手中購得。當初他「以寄代捐」，就是擔心若有一天故宮遷回北平，文物也將離開台灣，所以在合約裡載明必須永留外雙溪院址。其呵護古物、愛台灣之心，絕不會因為合約已被廢止，就能輕易否認，更不是故宮最近對外聲明的「隨意解釋所有人的先輩意願」。

蘭千山館文物寄存故宮之初，林柏壽提供了一百萬元做為展曝費，如此無私奉獻，願意將畢生蒐羅所得供大眾欣賞，竟被抹黑為公器私用，叫人情何以堪？假如蘭千文物最後流入拍賣界，甚至離開台灣，才真的是台灣民眾的損失。