「起於閱讀．終於生活」 北市教育局教師研習 內容精實

台北市教育局昨天在誠正國中舉辦「起於閱讀，終於生活——探究・自主學習」教師研習，邀請永春高中老師曾慶亮分享如何用《好讀周報》帶領學生閱讀、辨思，也介紹台北酷課雲等免費資源，與會老師忙著筆記、拍照、錄影，希望能帶回所有精采內容。

聯合報教育事業部行銷教育中心副理林雅儀表示，隨著108課綱上路、SDGs議題受關注，很多老師發現，好讀周報不只有助閱讀能力，更是跨領域學習的好幫手，例如去年推出「補腦算算鍋」、「自然快易通」等專欄，剖析隱於生活中的科普理論，再如「少年行動家」等題材，介紹中學生守護土地的行動，證明只要願意行動，年齡永遠不是問題。

曾慶亮在演講中表示，《好讀》的新聞跨度極大，從〈烏俄戰爭的糧食警訊〉探討氣候、糧食、交通、永續城市等議題，到〈網購包裝瘦身〉連結包材材質、垃圾減量、環保等議題，還教學生如何計算包材體積、面積，若能搭配AR、VR，呈現事件對照差異，更能凸顯出環境的變遷史。

永春高中莊嘉玲老師分享如何「議題式閱讀引導」，以《飢餓遊戲》為例，她讓學生先讀原著再看電影、分組討論，發現不少學生談人權議題，於是帶學生延伸閱讀好讀〈少年馬斯克〉、〈何故遠離南非〉兩篇文章，有學生寫反思時提到「台灣人的種族歧視」，都是外國人，但是面對東南亞移工與歐美人士，國人對他們的稱呼、態度大不同，不禁想到清朝華人被美國人歧視的故事。

莊嘉玲與曾慶亮都鼓勵老師多使用「好讀學習單」，每周更新的學習單蘊含PISA三層次，且國高中題目互換、刪減，變化性大，尤其是數位版，便利又環保；好讀也有15種萬用學習單可以使用，從人事時地物分析，容易抓重點，發想專題時很好用。

林瓊雯之前曾聽陳欣希教授說過「想要吸引學生讀報，就要請他們先分享『不推薦』的版面」，當時很懷疑，沒想到真的有同學聽完不推薦的理由後，很反骨的堅持要讀報，還好報紙有「一翻開就停不下來」的魔力，現在已經會主動讀報了。