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桃園這私校爭議多 教育局：已要求董事會檢討

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
私校工會指光啟高中問題多，教育局應專案輔導。圖／私校工會提供
私校工會指光啟高中問題多，教育局應專案輔導。圖／私校工會提供

私校工會今天表示，桃園市光啟高中爭議多，部分老師和超過6成學生400多人連署換校長，呼籲桃園市政府應依退場條例，加速審議轄區內的私立中學，並公布專案輔導學校名單。

教育局表示，民眾陳情光啟高中違失情形，查證後都行文學校改進，校長人事依規定由學校董事會選定後報教育局核備，有關校長問題，也已請該校董事會依教育、私校法規落實監督考核。

薪資爭議方面，教育局表示，已進入司法程序，董事會表示希望與教師積極溝通協商。教育局另請董事會依高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法，辦理辦學績效考評，有關私立學校專案輔導的認定，將依退場條例及相關規定辦理。記者連絡光啟高中校長手機未通。

私校工會認為，少子化衝擊各私校致財務惡化、辦學困難是普遍現象，光啟高中如果有心辦學，董事會和校長仍應與教職員、學生溝通解決困難；無心辦學也需要和師生溝通說明，按照私校法安置教職員生後停辦。

教育局 桃園 校長遴選

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