光啟高中學生連署撤換校長 教團籲加速審議退場學校

桃園市光啟高中近來傳出多起爭議，校內教師認為應撤換校長並發起連署，約有427名、約六成七學生連署支持。私校工會今天表示，桃園市政府已於去年將該校列為專案輔導評鑑名單，可見光啟高中辦學已出現嚴重問題，對此呼籲桃園市政府，應依退場條例加速審議轄區內的私立中學，並公布專案輔導學校名單。

桃園市光啟高中近年爭議不斷，曾爆出教師販賣菸品給學生，以及學校違法扣減教師研究費遭教育局裁罰。私校工會表示，桃園市政府已於去年將該校列入專案輔導評鑑名單，可見光啟高中辦學已出現嚴重問題，有退場危機。

光啟高中教師近日發布陳情書，指現任校長自2020年8月上任以來已引發諸多爭議，導致校內屢屢發生勞資衝突。私校工會表示，光啟高中學生人數從千人銳減至目前636人，因此教師認有必要撤換校長，並有約六成七、共427名學生連署表達支持，但訴求並未獲得董事會回應，因此才訴諸輿論，希望社會及主管機關注重光啟高中辦學狀況。

私校工會認為，少子化衝擊各私校致財務惡化、辦學困難是普遍現象，若光啟高中有心辦學，董事會和校長仍應與教職員及學生溝通一起解決困難；若已無心辦學，則須和師生溝通說明，並依私校法妥善安置教職員生後停辦。

但私校工會也說，日前已經多次聯繫校長但未獲得回應，光啟高中內部衝突恐怕無法妥善解決，若現任校長仍拒絕或無力與師生溝通，也建議董事會應更換校長。

又桃園市教育局宣稱要到明年下半年才會召開正式校務評鑑會議，檢視學校的改善狀況後，再決定是否提報為轉案輔導學校。私校工會說，桃園市政府對於私立中學的監理過於鬆弛，呼籲教育局應依法行政，盡速依照退場條例提報審議並公告辦學不佳私中為專案輔導學校。