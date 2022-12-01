少子化下棄理念催出功利辦學 私校難再見獨立研究所

少子化下私立大專校院招生更重績效，近日數所大專校院陸續盤點校內系所，近日世新大學傳出欲停招性別所，引發爭議。學者評估，私校幾無本錢再創辦獨立所，又獨立所沒有基本大學部生源，在少子化環境中招生格外不利，獨立所少子化下一定要有生存策略，如由學校帶領跨域、跨學門整合，才能擴大招生空間。

過去國內私人興學蓬勃，不少私立大學多設有專職特殊領域的獨立所，如世新大學當年欲從專科轉型大學，陸續創辦社發所、性別所；如輔大則設有獨立所跨文化研究所，文化大學更於90年代初，以獨立所方式創立國內第一個生物科技研究所。

大學借獨立所引進當年少見的研究領域甚至引領風潮，但近年學生數減少，以理念為創辦核心的獨立所備受功利辦學挑戰。輔大社會系教授戴伯芬直言，私立學校幾無本錢再創獨立所，過去的獨立所多是創辦人依理念設立，引入國內少見思潮或研究領域，但獨立所沒有大學部生源，加上大學科系更傾向就業，獨立所在少子化下格外不利。

高教工會組織部主任林柏儀則表示，若以撙節的角度來看，放在單一學校中很難有解，成本效益掛帥下就是招不到學生就關哪個所。但部分獨立所其實回應了非常多政府政策，「莫非政府不支持自己的政策跟研究？」政府應該要有相關對策，否則就是放任市場機制淘汰相關系所。

公立大學因招生壓力小，近年獨立所反而蓬勃發展。清大生科系特聘教授焦傳金表示，過去一兩年間清大每年都向教育部申設約三個獨立所且均獲通過。公校申設獨立所多是發展新興研究領域，以獨立所方式建立學術能量，待發展成熟再成立大學部。

但焦傳金也談到，私校現階段想創設或經營獨立所確實很難，私校經營考慮就業市場、辦學盈虧，現實層面下尤其社科院、文學院獨立所多只剩下轉型或裁撤兩條路。

戴伯芬建議，獨立所在少子化下一定要有生存策略，如由學校帶領跨域、跨學門整合，以此跟特定系所合作並發展特色，才能擴大招生空間。私校工會理事長尤榮輝也談到，部分大學當年創設獨立所是基於社會責任，確實讓人敬佩，但若引進新管理主義辦學，拋棄理想而講究成本效益，校園少了人文氣息而多了銅臭味，實在可惜。

教育部長潘文忠今在立法院教委會表示，性別平權教育是普世價值，將以更大力量支持國內少數性別所，若學校因資源困難，教育部會給予協助。但他也說，性別所全案仍在校內討論，「若真的要做（停招），要教育部核定才算」。